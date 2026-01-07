Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Após veto em Pituaçu, FBF anuncia mudança de local em jogo do Vitória

Estádio não foi liberado para a segunda rodada do Campeonato Baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/01/2026 - 20:38 h
Imagem ilustrativa da imagem Após veto em Pituaçu, FBF anuncia mudança de local em jogo do Vitória
-

O jogo entre Jacuipense e Vitória, válido pela segunda fase, vai ser disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida estava marcada para acontecer no Estádio Pituaçu, mas o alvará da praça esportiva teria que ser emitido até o fim desta quarta-feira, 7, e não deve ser publicado a tempo.

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 13, às 19h15, e abrem a segunda rodada do Baianão com o Leão do Sisal como mandante.

Pituaçu foi confirmado no calendário da competição, mas enfrenta dificuldades administrativas para sua utilização e não pode receber jogos nem mesmo com portões fechados sem a apresentação do documento. A praça esportiva ainda pode sediar jogos caso os novos prazos de envio do alvará seja cumprido.

Arena Cajueiro, estádio do Bahia de Feira
Arena Cajueiro, estádio do Bahia de Feira | Foto: Divulgação

Em 2025, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) firmou um acordo com a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para viabilizar a reabertura gradual do estádio. A Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), contudo, aguarda a regularização do alvará oficial.

Outra mudança anunciada pela Federação Baiana de Futebol (FBF) foi a confirmação do local do duelo entre Galícia e Juazeirense, também válido pela 2ª rodada. O jogo será no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

x