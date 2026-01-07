Menu
ESPORTES
ESPORTES

Vitória fica perto de confirmar permanência de Ramon para 2026

Lateral-esquerdo de 24 anos foi titular no último Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

07/01/2026 - 19:04 h | Atualizada em 07/01/2026 - 20:55
Ramon vai defender o Vitória em 2026
Ramon vai defender o Vitória em 2026

Mais um jogador que foi titular no Brasileirão 2025, Ramon está próximo de renovar contrato com o Vitória. O lateral-esquerdo será novamente emprestado pelo Internacional ao Leão, conforme informações do ge.globo que foram confirmadas pelo Portal A TARDE.

Diferente do modelo adotado em 2025, Ramon dessa vez terá vínculo de empréstimo com obrigação de compra. O defensor de 24 anos vai disputar a titularidade com Jamerson, enquanto Felipe Vieira é outra opção no elenco para a posição.

Revelado pelo Flamengo, Ramon Ramos Lima também acumula passagens por Red Bull Bragantino, Olympiacos, Espanyol e Cuiabá. Com a camisa rubro-negra, o atleta disputou 18 jogos no total, sendo todos estes como titular.

Base renovada

Ramon é o terceiro jogador que atuou emprestado ao Vitória no ano passado que permanece para 2026. Além dele, Erick e Gabriel Baralhas foram adquiridos em definitivo, enquanto o Leão também tenta manter o goleiro Thiago Couto, que pertence ao Sport.

O lateral-esquerdo já treina com o elenco principal no CT Manoel Pontes Tanajura, em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra enfrenta o Remo no Barradão, com data-base no dia 28 de janeiro.

x