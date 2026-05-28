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Estátua gigante de Messi preocupa autoridades e será removida

Monumento de 21 metros inaugurado na Índia apresentou instabilidade por causa do ventos

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Estrutura dourada de 21 metros em homenagem ao craque argentino apresentou risco de queda após oscilar com a força do vento.
Estrutura dourada de 21 metros em homenagem ao craque argentino apresentou risco de queda após oscilar com a força do vento. - Foto: Dibyangshu Sarkar/AFP

A estátua gigante de Lionel Messi instalada em Calcutá, na Índia, para homenagear a passagem do craque argentino pelo país no ano passado, deverá ser retirada após apresentar problemas de estabilidade. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 27, por autoridades locais em entrevista à AFP.

Com cerca de 21 metros de altura e pintada na cor dourada, a estrutura retrata Messi erguendo a taça da Copa do Mundo conquistada pela Argentina no Catar, em 2022. No entanto, segundo representantes do governo local, a estátua começou a apresentar movimentos causados pela força do vento, o que gerou preocupação em relação à segurança.

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Sharadwat Mukherjee, deputado estadual de Bengala Ocidental, explicou que a situação passou a ser monitorada após as oscilações serem percebidas. “Observamos que a estátua balança com o vento”.

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Diante do risco, equipes de manutenção precisaram agir de forma emergencial nesta quarta-feira. Operários amarraram cordas na estrutura para evitar qualquer possibilidade de queda sobre uma das vias mais movimentadas da região.

A estátua havia sido inaugurada durante a turnê ‘GOAT’ de Messi pela Índia, realizada em dezembro do ano passado. Agora, as autoridades trabalham para desmontar a estrutura o mais rápido possível.

"A remoção se mostrou mais fácil de dizer do que de fazer", declarou Mukherjee. "Estamos removendo a estátua na primeira oportunidade possível".

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