SELEÇÃO BRASILEIRA

Estêvão destaca versatilidade e diz: “Faço o melhor para o Brasil”

Joia do Chelsea se coloca à disposição de Ancelotti e da Amarelinha

Por Redação

08/10/2025 - 7:41 h
Recém-chegado à Seleção, Estêvão demonstra confiança na adaptação e se coloca à disposição de Ancelotti
Em grande fase no início de sua trajetória europeia, Estêvão vive um momento especial na carreira. Após marcar pela primeira vez com a camisa do Chelsea, o jovem atacante se apresentou à Seleção Brasileira em Seul, onde o time se prepara para o amistoso contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, 10, às 8h.

O gol — marcado nos acréscimos e responsável pela vitória sobre o Liverpool, atual campeão inglês — simboliza a rápida adaptação do jogador de 18 anos ao futebol inglês. O próprio Estêvão reconheceu que o processo está acontecendo mais rápido do que imaginava.

“Minha adaptação está sendo muito mais rápida do que eu esperava na Inglaterra. Um país diferente, uma cultura diferente, coisas bem diferentes, mas graças a Deus tenho me adaptado o mais rápido possível. Eu não estou ainda 100% adaptado, mas com certeza é mais do que eu esperava".

Além da boa fase no clube, o atacante de Franca mostrou-se totalmente à disposição da comissão técnica de Carlo Ancelotti para atuar em qualquer posição do ataque. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 8, ele destacou sua versatilidade e o desejo de contribuir com a equipe nacional.

“No Chelsea está sendo bem frequente (atuar pela direita). Nos treinos, tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível, por dentro ou por fora. Aqui, faço o que for melhor para a Seleção Brasileira.”

Convocado em todas as listas de Ancelotti desde que passou a integrar o grupo principal, Estêvão encara a concorrência com nomes como Raphinha, Vinícius Jr. e Rodrygo como um estímulo para seguir crescendo.

“São jogadores de alta qualidade, que são o ataque da Seleção Brasileira, e claro que é uma disputa muito grande. Eu vejo como uma motivação para evoluir cada vez mais no futebol, trabalhar para estar aqui.”

Após o duelo contra os sul-coreanos, o Brasil encerra a Data FIFA de outubro enfrentando o Japão, na próxima terça-feira, 14, em Tóquio.

