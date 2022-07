Estreia de Hebert Conceição acontece em evento de boxe solidário

A estreia de Hebert Conceição no boxe profissional não será um momento de conquistas somente para ele. A luta do baiano também será utilizada para prestar boas ações a projeto sociais da Bahia. A luta acontece no dia 26 de agosto, no evento Boxe Solidário, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Os ingressos podem ser adquiridos com 2kg de alimentos não perecíveis (Confira os pontos de troca abaixo).

Todos os alimentos arrecadados serão doados para as Voluntárias Sociais da Bahia, Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA) e ao Projeto Social Escola Olodum, estas duas últimas a pedido do próprio Hebert Conceição. Para o pugilista, o evento é uma realização para ele, que diz querer retribuir o carinho da torcida baiana por ele.

“É uma honra protagonizar o Boxe Solidário, que é mais um triunfo do esporte baiano. Nosso estado é um celeiro de atletas não só do Boxe, mas de forma geral. Fico feliz de a Sudesb ter tido a sensibilidade e comprado a minha ideia de um evento solidário e, com isso, pretendo retribuir um pouco de todo o carinho que os baianos têm por mim”, disse o lutador.

Com 2 kg de alimento não perecível é possível trocar pelo ingresso a partir desta segunda-feira, 1º. Os pontos de troca são os Balcões Pida nos shoppings: da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Parque Shopping e Piedade. Também no estádio de Pituaçu.

Com a luta de Hebert no card principal, o Boxe Solidário contará com outros confrontos.

Card de lutas:

Hebert Conceição x Francisco Valentim;

Robenilson de Jesus x Eric dos Santos;

Sergio Dantas x Anderson Oliveira;

Jackson Figueredo x Carlos Santos;

Hamilton Cerqueira x Daniel Barbosa;

Leandro Silva x Frank Sued;

Rafael Almeida x Gabriel Santos;

Paulo Ricardo x Iago Lima.