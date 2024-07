Estudante baiana conquista Ouro no campeonato internacional de Jiu-Jit

- Foto: Divulgação

Lara Cláudia Cordeiro Conceição, 12 anos, conquistou o Ouro na categoria Infanto-Juvenil 1, no Kids International IBJJF Jiu-Jitsu Championship - Curitiba 2024, evento promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). A atleta é estudante do 7º ano do Colégio Estadual Monsenhor Manoel Barbosa, localizado em Salvador, e contou com o apoio financeiro da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) para representar a Bahia no campeonato.

A decisão da estudante de se inscrever para a competição veio após ver uma postagem da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu sobre o evento. Com isso, ela iniciou uma série de competições por vários estados do Brasil. “Depois que vi a postagem, comentei com meus mestres sobre a minha vontade de participar e eles me incentivaram a ir para a competição. Logo depois, fiz minha inscrição e começamos os preparativos”.

Lara compartilhou sua alegria em ganhar a Medalha de Ouro na competição realizada no último domingo (7), no Ginásio do Tarumã, em Curitiba, no Estado do Paraná. “É uma sensação inexplicável, de muito orgulho de mim. É uma sensação perfeita. Fico muito feliz por saber que tinham outras meninas se inspirando em mim e também por trazer mais uma medalha para a Bahia”.

A atleta demonstrou grande determinação e habilidade nas competições, se destacando em eventos de nível nacional. Além da competição em Curitiba, a estudante foi campeã nos campeonatos promovidos pela IBJJF, no Rio de Janeiro e em Salvador. Também recebeu Medalha de Prata no Campeonato Brasileiro Kids, em São Paulo, e no Sul-Americano Kids, no Rio de Janeiro. As próximas competições que a atleta pretende participar são a Vitória International Kids, no Espírito Santo, e a Floripa International Kids, em Santa Catarina.

O professor do Projeto Boa Luta e treinador de Lara, Renê Jadan do Nascimento, ressaltou o orgulho em ver sua aluna se destacando em competições nacionais e a importância do apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia aos jovens atletas. "O que a escola e a SEC estão fazendo por Lara é muito bom. Todo esse apoio deu uma alavancada muito forte na carreira de atleta dela". Renê conta que Kamile, irmã de Lara, também estuda na escola e compete. "Lara se inspirou nela e seguiu seus passos. Participar de um campeonato internacional é uma experiência única e eu, como treinador, me sinto realizado em vê-la nessas competições. Tenho muito orgulho”, destacou.