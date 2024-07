Robson Conceição descarta revisão e projeta mais títulos: "Pronto para continuar"

Atleta concedeu entrevista na sua academia, a GOLD Boxing & Fitness - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Após escrever seu nome na história do boxe mais uma vez, vencendo o norte americano O’Shaquie Foster, o pugilista baiano mais novo campeão mundial dos super-penas do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Robson ‘O Brabo’ Conceição mostrou insatisfação com o comportamento do seu rival, no último sábado (6), nos Estados Unidos. De acordo com ele, seu oponente correu do combate durante os rounds.

“Comecei o treinamento em Salvador há três meses, e a luta não foi como eu gostaria, não esperava que o Foster fosse correr tanto. Mostrando que ele não era campeão de verdade, porquê campeão quer chegar pra resolver logo a luta. Isso quem mostrou fui eu”, declarou o boxeador ao Portal MASSA!.

“Agradeço a todos, de coração, por estarem comigo nas vitórias e nas derrotas. Espero que saibam que esta energia positiva me levará longe, é minha grande motivação ter esse carinho e saber que o povo baiano está sempre confiante nas minhas vitórias. Estou pronto para continuar sendo campeão mundial”, completou.

Além de ter se tornado o novo membro do grupo de campeões mundiais nascidos na Bahia, O Brabo cravou mais uma marca histórica e fez questão de pontuar o feito. “Eu não entrei somente para esse seleto de campeões brasileiros e baianos. Eu sou hoje o oitavo atleta no mundo a se tornar campeão olímpico e no boxe profissional, entrando para um grupo que contém Muhammad Ali, George Foreman ... É uma sensação única, de muita felicidade”, descreveu.



Polêmica, próximo adversário e amizade com Hebert

Robson Conceição, campeão mundial de boxe | Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A polêmica envolvendo a revisão da decisão da luta que lhe garantiu o cinturão também foi pauta da conversa. De acordo com Luiz Fernando, empresário do lutador, "não existe mudança de resultado no boxe".

Por isso, já pensando na próxima luta, Robson Conceição projetou quem é seu oponente preferido. "Seria incrível se fosse contra o Óscar Valdez, seria uma grande luta, na qual eu tenho um sentimento muito ruim, pois eu ganhei e não me deram o resultado. Talvez uma luta contra O'Shaquie Foster também, o que vier de lá eu estarei preparado, como sempre", destacou.

O baiano entrou para a história do boxe | Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Já sobre a amizade com o também pugilista baiano Heberton Conceição, o campeão mundial de boxe enalteceu o companheiro e desejou todo sucesso. "Vejo Hebert um atleta muito determinado também, com um histórico parecido com o meu, determinação, vontade de vencer na vida. Acredito que muito em breve ele possa estar defendendo o Brasil em títulos mundiais", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana