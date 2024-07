"O cinturão está no Brasil, e vai permanecer", afirma Robson Conceição

Robson Conceição, campeão mundial de boxe - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Robson Conceição, ‘O Brabo’, o mais novo detentor do cinturão super-pena (até 58,97kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC), concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE nesta quinta-feira, 11, na Gold Boxing & Fitness, no Parque Shopping, em Lauro de Freitas.

Durante a entrevista, a reportagem questionou Robson a respeito da importância de fazer parte do seleto grupo de campeões olímpicos e mundiais: “Depois de várias dificuldades, e de muita falta de incentivo, poder concretizar esse momento, depois de quatro tentativas, é uma sensação de dever cumprido. Sensação incrível de poder fazer parte do seleto grupo de campeões olímpicos e mundiais”.

Destrinchando a luta que o sagrou como campeão mundial, o baiano afirmou que teve que lutar de forma instintiva durante certo momento do duelo: “Estou com uma catarata no olho esquerdo, atrapalhando minha visão, e tomei uma cabeçada no olho direito, escurecendo as vistas. Eu lutei pelo instinto, porque não estava enxergando nada”.

Já de olho no futuro, ‘O Brabo’ revelou intenção de realizar a defesa de cinturão em casa, mas afirmou ser uma manobra difícil. “Queria que fosse aqui na Bahia, na Arena Fonte Nova, mas creio que seja um pouco difícil acontecer”, afirmou.

Ainda falando sobre o assunto, o detentor de cinturão destacou que gostaria de disputar a defesa contra o mexicano Óscar Valdez: “Seria incrível se a defesa fosse contra Óscar Valdez, que é um adversário que eu tenho um sentimento ruim, devido a luta que fizemos, que eu deveria ter vencido, mas não me deram o resultado que acreditávamos”.

“O que vier, estarei preparado. Nunca me pegam de surpresa. Hoje o cinturão está no Brasil, e vai permanecer por muito tempo”, garantiu o pugilista baiano.

Olimpíadas de Paris

Ainda durante a conversa, Robson Conceição garantiu que a Bahia é Cuba Brasileira, e fez previsão ousada para a equipe de boxe durante os jogos olímpicos de Paris

“Costumo falar que o boxe da Bahia é a Cuba brasileira. É o esporte que mais dá resultado no estado, mesmo com a falta de investimentos necessários. Acho que falta muito investimento para o boxe da Bahia, até porque o resultado entregue já diz tudo. Com uma equipe composta quase inteira por baianos, acredito que a seleção olímpica vai bater recorde de medalhas esse ano”, ressaltou o campeão mundial.