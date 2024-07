Luiz Dórea celebra conquista de Robson Conceição: "Ele é merecedor"

Luiz Dórea, treinador do campeão mundial de Boxe Robson Conceição, esteve no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta segunda-feira, 8, aguardando a chegada do pupilo, que se tornou campeão mundial de boxe da categoria super-pena (até 58,97kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC) ao derrotar o americano O'Shaquie Foster'.

Emocionado, Dórea não escondia a felicidade pelo feito. Ele enalteceu a preparação feita nos Estados Unidos, recordou a trajetória e a dedicação de Robson desde quando era um aspirante a pugilista profissional.

"Muito feliz. Agradecer a Deus por nos dar condição, saúde e fazer o que a gente ama. O trabalho foi feito. Robson é um cara que é um grande exemplo dentro e fora do ringue. Ele está com a gente desde 15 anos de idade. Então a gente trabalhou muito para poder ele ser o primeiro campeão olímpico. Para a gente ter muito orgulho de poder contribuir para que o esporte baiano e brasileiro ter um campeão olímpico e campeão mundial, que é um fato inédito, o oitavo na história do esporte mundial. E ele é merecedor, porque essa é a quarta vez que ele tentou e conquistou o título mundial. Contra Foster, venceu e venceu bem, mostrando muita garra e muita vontade, buscando a luta nos 12 rounds e o adversário que era o atual campeão estava fugindo da luta", comentou Dórea.

Especialista na revelação de pugilistas, Luiz Dórea afirmou que o boxe da Bahia é um dos melhores do mundo e crê que Hebert Conceição, campeão olímpico em 2022, deve trilhar o mesmo caminho de Robson.

"O nosso boxe da Bahia com certeza é o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. O Herbert está aí. Fez uma grande luta contra a Esquiva [Falcão]. Está entrando no ranking mundial. O boxe da Bahia está de parabéns de poder treinar tantas pessoas, formar tantos campeões dentro e fora e fora do ringue. Então, Hebert com certeza é o futuro e ele tem Robson como grande referência pra ele", encerrou.