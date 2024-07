Título mundial de Robson Conceição está em jogo; Entenda a polêmica

Robson Conceição ficou com o cinturão - Foto: Divulgação/WBC

Polêmica! O Conselho Mundial de Boxe (CMB) vai rever o resultado da vitória de Robson Conceição diante do adversário O'Shaquie Foster no último sábado, 06. O norte-americano questiona a decisão de dar a vitória ao lutador baiano e chegou a dizer que se sentiu "roubado".

Em Newark, nos Estados Unidos, Robson bateu o pugilista da casa por pontos, em decisão dividida que ficou 2 a 1 (116-112, 115-113 e 112-116) após 12 assaltos. Foster levantou suspeita sobre o resultado da luta na hora que os juízes apresentaram a decisão, assim como a imprensa local.

Saiba tudo sobre a dupla Ba-VI

>>>Bahia pode chegar hoje à segunda melhor marca como visitante

>>>Goleiro ex-Vitória quase leva 'dedada' em partida da Série C; assista

O anúncio da análise do combate foi feito presidente do CMB, Mauricio Sulaiman, mas a revisão pode durar até um mês. O título de Robson pode ser retirado e uma revanche imediata ser marcada, além da possibilidade de Foster ter nova chance de brigar pelo título mundial.



Em 2021, Robson passou por uma onda parecia, quando enfrentou Oscar Valdez e foi considerado como 'ganhador moral', mas não levou o cinturão por decisão dos árbitros de darem a vitória ao mexicano. Aquela luta também foi revista, mas o resultado foi mantido pelo CMB.

Saiba tudo sobre a volta do campeão

Robson Conceição chegou em Salvador nesta segunda-feira, 8. O lutador desembarcou no Aeroporto Internacional da capital baiana, e foi recepcionado por familiares, amigos e muitos fãs, que aguardavam ansiosamente a chegada do mais novo detentor do cinturão mundial.