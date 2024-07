Goleiro ex-Vitória quase leva 'dedada' em partida da Série C; assista

Goleiro Yuri Sena é cria da base do Leão e está emprestado ao CSA - Foto: Divulgação | CSA

A partida entre ABC x CSA, realizada no último sábado, 6, no estádio do Frasqueirão, em Natal, ficou marcada por um fato inusitado. O duelo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Próximo ao final da partida, quando o confronto já estava nos acréscimos e com o placar de 2 a 0 para a equipe do CSA, o goleiro da equipe alagoana, Yuri Sena, formado e emprestado pelo Vitória, fez a famosa 'cera' ao defender a bola e cair dentro da grande da área.

Em resposta à encenação do arqueiro, que esperou a chegada do adversário e depois prendeu a bola, o atacante Jenison insinuou que iria dar uma 'dedada' na região anal, mas recolheu a mão antes de consumar o ato.

O narrador da transmissão desaprovou a atitude do jogador: "O que é isso, rapaz? Aí não dá, irmão. Vacilou feio. Falta de respeito desnecessária, desrespeito com o colega de trabalho e com os torcedores do estádio. Tem família, tem criança, tem mães aí... Vou nem falar o que eu penso para não levar processo".

Cria das divisões de base do Vitória, Yuri Sena foi revelado pelo Leão em 2020, ainda na Série B daquele ano. Ele permaneceu no clube até a temporada passada, quando foi emprestado para o CSA neste ano.

Profissionalmente pelo Vitória, Yuri atuou em 12 partidas e sofreu 18 gols. Já na atual temporada, com a camisa do CSA, o goleiro de 23 anos participou de nove jogos e sofreu apenas cinco gols.

