Bahia pode chegar hoje à segunda melhor marca como visitante

Bahia treinou no CT do Palmeiras de olho no confronto com o Athletico-PR - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O copo está meio cheio ou meio vazio? A famosa discussão gerada por uma das imagens mais utilizadas para servir como base para uma análise sobre uma visão otimista ou pessimista, focando nos aspectos positivos ou nos negativos, também pode funcionar com relação à análise de um aspecto específico da campanha do Bahia no Brasileiro. Apesar das críticas constantes ao desempenho como visitante, se o Esquadrão conseguir um triunfo hoje contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, chegará à segunda melhor campanha fora de casa após o nono jogo em todas as participações tricolores na Série A por pontos corridos. É o copo meio cheio.

Caso vença hoje, o Esquadrão chegará a nove pontos como visitante em nove partidas neste Brasileiro, já que conta hoje com seis. Somente em 2019, com Roger Machado no comando, o Bahia chegou a nove jogos com pontuação superior, com 10 pontos.

Em 2011 e em 2013, o Bahia tinha nove pontos após nove jogos como visitante, com saldo negativo de cinco gols. Em caso de triunfo contra o Athletico, a equipe de Rogério Ceni superará as duas participações no saldo de gols, já que conta hoje com os mesmos cinco negativos como visitante, com 10 gols marcados e 15 sofridos.

Se a opção for enxergar o copo meio vazio, uma derrota na partida de hoje deixaria o time atual com pontuação superior apenas às campanhas de 2003 e 2018, quando tinha três pontos nos nove primeiros jogos como visitante.

O Bahia precisa de uma reabilitação hoje para seguir na luta pelas primeiras posições, pois, fora de casa, já soma três derrotas consecutivas, além de cinco jogos sem vencer.

O atacante Everaldo já esteve na liderança isolada da artilharia do Brasileiro, mas está há cinco jogos sem balançar as redes. O camisa 9 é um personagem importante para a retomada dos bons resultados como visitante, já que quatro dos cinco gols dele no Brasileiro foram marcados longe da Fonte Nova.

Ele marcou, inclusive, um dos gols do único triunfo do Bahia como visitante. O primeiro dos 2 a 1 contra o Botafogo, no Engenhão. Ele também balançou as redes em dois empates, contra o Vitória, no Barradão, e o Criciúma, no Heriberto Hulse. O outro gol de Everaldo como visitante aconteceu na derrota para o Flamengo, no Maracanã.

Baixa ofensiva

O técnico Rogério Ceni pode repetir a escalação pela quinta partida consecutiva, pois não conta com qualquer desfalque por suspensão, mesmo contando com sete nomes pendurados com dois amarelos: Gabriel Xavier, Kanu, Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Everaldo e Biel.

Se pode contar com todos os titulares, Rogério Ceni sofreu baixa importante ontem com o anúncio da saída do centroavante colombiano Óscar Estupiñán. O camisa 29 era peça importante para a mudança de estilo que vem sendo promovida nas segundas etapas.

Com isso, Ratão deve voltar a ganhar espaço, tornando-se um dos cinco substitutos quase fixos, junto com Biel, Ademir, De Pena e Rezende.

O técnico uruguaio Martín Varini assumiu o comando do Athletico ontem, mas o interino Juca Antonello irá comandar o time no jogo de hoje.

Ele não poderá contar com o lateral Lucas Esquivel, suspenso. Fernando deve ficar com a vaga. Já o goleiro Léo Linck volta de suspensão e deve retomar o posto, mesmo com o retorno do titular Bento, que estava com a Seleção na Copa América. Ele voltou ao clube ontem, mas deve atuar apenas na próxima rodada.