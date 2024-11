Estudantes baianos embarcam para os Jogos da Juventude nesta terça

Bahia terá 147 estudantes nos Jogos da Juventude - Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

Em busca da melhor campanha do estado, 147 estudantes de 13 a 17 anos representam a Bahia nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A competição terá início no dia 12 de novembro e segue até o dia 28, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Desta maneira, na contagem regressiva, o primeiro grupo de estudantes atletas de 14 municípios embarcam para a capital paraibana nesta terça-feira, 12. Ao todo, neste embarque, a Bahia terá uma delegação de 50 pessoas, sendo 33 jovens de 13 a 17 anos e demais comissão técnica, jornalista e fisioterapeuta.

O restante da delegação segue viagem no dia 17 de novembro (domingo) e, por fim, no dia 23 de novembro (sábado). Todos os voos terão partidas às 14h55.

A primeira etapa de provas compreende o período de 12 a 17 de novembro, com os competidores de escolas públicas e particulares representando a Bahia nas modalidades de badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, taekwondo, tênis de mesa e tiro com arco. A saída de toda a delegação baiana acontecerá do Aeroporto Internacional.

Os estudantes atletas são oriundos de Barra da Estiva, Barreiras, Camaçari, Cruz das Almas, Eunápolis, Irecê, Jequié, Juazeiro, Madre de Deus, Manoel Vitorino, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Salvador e Simões Filho.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), com execução da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE), realizou as seletivas escolares classificatórias para a etapa nacional e concedeu os uniformes de viagem e passagens aéreas aos atletas e dirigentes baianos para viagem a João Pessoa.