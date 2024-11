Final inédita: Castro Alves e Crisópolis decidem o título do Intermunicipal

Seleção de Crisópolis, finalista do Intermunicipal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Castro Alves e Crisópolis confirmaram, neste domingo, 10, a classificação para a final do Campeonato Baiano Intermunicipal. As seleções chegam pela primeira vez na decisão, que definirá um campeão inédito em duas partidas.

Em casa, Castro Alves voltou a vencer Barrocas no jogo de volta e garantiu a melhor campanha e somou 4 a 1 no placar agregado. A seleção de Crisópolis também ganhou as duas partidas da semifinal e fez 4 a 1 sobre Cachoeira, no placar agregado.

Como tem a melhor campanha, Castro Alves tem a vantagem de jogar a segunda partida da final em casa. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgará em breve a tabela detalhada com datas, locais e horários dos dois confrontos da decisão.