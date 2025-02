Etapa do Campeonato Baiano de Surf acontece em Itacaré; veja datas

Torneio acontece entre os dias 6 e 9 de fevereiro - Foto: Divulgação/FBSurf

Entre os dias 6 e 9 de fevereiro, 33 surfistas das categorias de base, feminino, master e profissional participam da primeira etapa do Campeonato Baiano de Surf 2025, o Marisol Surf Challenge, na Praia da Engenhoca, em Itacaré.

A competição, válida para o ranking baiano, é apoiada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que disponibilizou transporte para os atletas da Região Metropolitana de Salvador e Valença.

Além da disputa pelas posições no ranking, os atletas do 1º ao 4º lugar receberão premiação em dinheiro, troféus e kits. A competição também se destaca por sua preocupação com a sustentabilidade, com parte das inscrições sendo direcionada à compensação da emissão de carbono. Além disso, os surfistas também serão reconhecidos como "guardiões do clima" durante o torneio.