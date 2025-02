Memphis Depay é condenado por dirigir alcoolizado em Mônaco

Caso aconteceu no dia 6 de agosto de 2024 - Foto: Alejandro Pagni | AFP

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi condenado pela Justiça de Mônaco, a quatro meses de prisão por dirigir sob efeito de álcool durante férias de verão do ano passado. No entanto, a pena foi suspensa e condicionada a medidas cautelares.

O atleta vai pagar uma multa de 9 mil euros e está proibido de dirigir no Principado por dois anos. As informações foram divulgadas pela imprensa de Mônaco e confirmadas pelo Ministério Público. O caso aconteceu no dia 6 de agosto de 2024.

De acordo com a denúncia, Memphis dirigiu de forma arriscada pelas ruas do Principado de Mônaco. Um teste para medir a quantidade de álcool no sangue foi feita e registrou 1,01 mg/l de ar exalado ou mais de 2g de álcool por litro no sangue.