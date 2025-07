EUA ficarão com 30% da premiação dos brasileiros no Mundial; entenda

Com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras nas oitavas, os EUA devem lucrar milhões em impostos e turismo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. - Foto: YURI CORTEZ / AFP

A participação de clubes brasileiros na Mundial de Clubes 2025 também tem movimentado os cofres dos Estados Unidos. Segundo levantamento da ESPN, o país anfitrião deve ficar com cerca de 30% da premiação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que avançaram às oitavas de final da competição.

A estimativa gira em torno de US$ 107 milhões (R$ 587 milhões) acumulados pelos clubes em prêmios oferecidos pela Fifa, valor que inclui bônus por avanço de fase. No entanto, devido à cobrança de impostos e outras taxas operacionais nos EUA, aproximadamente US$ 32 milhões (R$ 176 milhões) retornam ao país sede.

A arrecadação vai além dos tributos sobre os clubes. Com a presença de cerca de 25 mil torcedores brasileiros em solo norte-americano para acompanhar as partidas, os Estados Unidos devem lucrar também com o turismo. A previsão é de mais US$ 55 milhões (R$ 302 milhões) em gastos relacionados a hospedagem, alimentação, transporte e consumo geral.

Premiações da Fifa na Copa do Mundo de Clubes

A Fifa adotou um sistema escalonado de bonificações, que varia conforme o desempenho das equipes.

Os valores pagos por fase são: