Ex-Bahia, Gregore pode retornar ao Brasil com companheiro que venceu Libertadores

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Gregore em campo com a camisa do Al Rayyan, do Catar - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@gregore94)

O volante ex-jogador do Esporte Clube Bahia, Gregore, está sendo cotado para retornar ao Brasil, a pedido do treinador Artur Jorge, para reforçar o Cruzeiro no restante da temporada de 2026.

Atualmente, Gregore defende o Al-Rayyan do Catar, já somando 26 partidas com dois gols e três assistências.

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O meio campista chegou ao futebol catari após duas temporadas com o Botafogo coroadas com os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2024.

Retorno de Gregore ao Brasil

A situação do retorno de Gregore ao solo brasileiro ainda é dada como inicial. O volante, que tem contrato com o clube catari até a metade de 2027, deve começar a alinhar as conversas de negociação somente a partir da metade deste ano.

Tal negociação não deve ser fácil para o clube mineiro, visto que Gregore é um titular indiscutível no Al-Rayyan, onde já foi campeão da Copa do Qatar e é um dos pilares da equipe.

O pedido de contratação do volante não é novidade, visto que, foi o próprio Artur Jorge, atual técnico do Cruzeiro, que pediu a ida de Gregore ao clube catari.

A chegada de Gregore ao “Cabuloso”, é motivada para um reforço do meio-campo do clube, principalmente por causa da iminente saída de Walace, atualmente afastado por motivos disciplinares.

Gregore no Bahia

Contratado como uma aposta do Bahia em 2018 vindo do time sub-23 do Santos, rapidamente o volante caiu nas graças da torcida.

Ele foi titular absoluto em suas três temporadas no Esquadrão de Aço, realizando 167 jogos com a camisa do Bahia, marcando dois gols e dando 10 assistências.

Gregore em treinamento pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Goleiro campeão de Libertadores também é alvo

Além do volante Gregore, o Cruzeiro ainda mira o goleiro Jhon, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, ele também esteve presente no elenco campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão de 2024.

Seu contrato com o clube inglês segue até junho de 2028, atualmente se recuperando de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em janeiro deste ano, e ainda sonha com uma possível ida à Copa do Mundo.