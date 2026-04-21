ESPORTES
FIFA divulga melhores seleções femininas do mundo; veja onde o Brasil está
Japonesas ganham três posições enquanto espanha segue liderando a lista
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A FIFA divulgou, nesta terça-feira, 21, a atualização do ranking das seleções femininas, o Brasil se manteve na sexta colocação, porém, foi ultrapassado pelo Japão, que subiu três posições.
As duas primeiras colocadas, Espanha e Estados Unidos, respectivamente, se mantiveram em seus postos.
Veja as 10 melhores seleções femininas de acordo com a FIFA
- Espanha;
- Estados Unidos;
- Inglaterra;
- Alemanha;
- Japão;
- Brasil;
- França;
- Suécia;
- Canadá;
- Holanda.
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Ascensão japonesa
A crescente da seleção feminina do Japão é resultado das seis vitórias consecutivas na Copa Asiática Feminina, que se encerrou em março.
Elas levantaram a taça após a vitória contra de 1 a 0 sobre a Austrália, conquistando o terceiro título continental, garantindo a classificação para a Copa do Mundo que vai acontecer em 2027 no Brasil.
Além das japonesas, Austrália, Coreia do Norte, Filipinas, China e Coreia do Sul garantiram vaga no Mundial através do torneio da Ásia.
A Espanha aparece em primeiro apesar da derrota de 1 a 0 para a Inglaterra, no dia 14 de abril.
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