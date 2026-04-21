FIFA divulga melhores seleções femininas do mundo; veja onde o Brasil está

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Seleção Brasileira Feminina - Foto: AFP

A FIFA divulgou, nesta terça-feira, 21, a atualização do ranking das seleções femininas, o Brasil se manteve na sexta colocação, porém, foi ultrapassado pelo Japão, que subiu três posições.

As duas primeiras colocadas, Espanha e Estados Unidos, respectivamente, se mantiveram em seus postos.

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Veja as 10 melhores seleções femininas de acordo com a FIFA

Espanha; Estados Unidos; Inglaterra; Alemanha; Japão; Brasil; França; Suécia; Canadá; Holanda.

Ascensão japonesa

A crescente da seleção feminina do Japão é resultado das seis vitórias consecutivas na Copa Asiática Feminina, que se encerrou em março.

Elas levantaram a taça após a vitória contra de 1 a 0 sobre a Austrália, conquistando o terceiro título continental, garantindo a classificação para a Copa do Mundo que vai acontecer em 2027 no Brasil.

Além das japonesas, Austrália, Coreia do Norte, Filipinas, China e Coreia do Sul garantiram vaga no Mundial através do torneio da Ásia.

A Espanha aparece em primeiro apesar da derrota de 1 a 0 para a Inglaterra, no dia 14 de abril.