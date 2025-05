Ex-Bahia retoma o comando do Grêmio

Mano Menezes - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.Bahia

O Grêmio tem um novo técnico: Mano Menezes. O clube gaúcho anunciou, nesta segunda-feira, 21, a contratação do treinador, que retorna após 20 anos de sua primeira passagem.

Mano deve comandar seu primeiro treino nesta terça-feira, 22, no CT Luiz Carvalho. Sua estreia será contra o Godoy Cruz, na próxima quinta-feira, às 19h, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

O treinador chega para substituir Gustavo Quinteros, demitido após a goleada por 4 a 1 contra o Mirassol, no interior paulista, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Quinteros, que foi campeão da Argentina pelo Vélez Sarsfield, comandou o Grêmio por 109 dias. No Gre-Nal do último sábado, a equipe foi liderada pelo auxiliar fixo James Freitas

Luiz Antônio Venker Menezes, mais conhecido como Mano, é gaúcho de Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo. O primeiro grande clube da sua carreira foi o Grêmio, em 2005, onde ficou até 2007. Conquistou dois campeonato gaúchos e foi vice-campeão da Libertadores daquele ano.

O último trabalho de Mano foi no Fluminense. Começou em julho de 2024 e saiu após a primeira rodada do Brasileirão deste ano. Comandou o clube na fuga do rebaixamento e, ao todo, esteve à frente do time em 46 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas – aproveitamento de 52%.



No Bahia

Mano Menezes deixou o comando do time baiano em dezembro de 2020. O clube realizou 24 jogos sob comando do técnico, com oito vitórias, dois empates e 14 derrotas.

| Foto: Divulgação/Bahia

Na ocasião, o Bahia publicou em suas redes sociais o comunicado a respeito da saída do treinador:

"O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão. Nesta mesma ocasião, aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Indio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso" dizia o texto.

O treinador esteve envolvido no denúncia de injúria racial feita pelo meia Gerson sobre o meia-atacante do Bahia Índio Ramírez.

Mano chegou ao Bahia em setembro de 2020 para substituir Roger Machado, com contrato válido até o fim de 2021.