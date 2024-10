Ex-campeão mundial sub-20, Kipyegon Bett morre aos 26 anos

Kipyegon Bett era considerado uma das promessas do arletismo queniano - Foto: BEN STANSALL | AFP

O ex-campeão mundial de atletismo sub-20, Kipyegon Bett, morreu em Bomet, no Quênia, no último domingo, 6, aos 26 anos de idade. Em entrevista a BBC, a irmã do atleta revelou que ele reclamou de dores no estômago e que vomitou sangue.

"Ele estava doente, reclamando de dores de estômago por cerca de um mês. Os médicos disseram que ele tinha um problema de fígado e que tinha entrado e saído do hospital", disse Purity Kirui à BBC Sport Africa.

"Na semana passada, nós o levamos ao hospital depois que ele começou a vomitar sangue e ele foi internado. Eu fui vê-lo [no domingo] de manhã e ele me disse que estava com dor. Ele disse ao nosso pai, que é pastor, para orar por ele porque ele não sentia que sobreviveria e depois do meio-dia ele morreu. Tentamos de tudo para salvá-lo, mas ele nos deixou. É muito doloroso", completou.

Um dos destaques do atletismo queniano, Kipyegon Bett foi flagrado no exame antidoping e suspenso por quatro anos. Ele testou positivo para eritropoetina (ou EPO) em 2018. A substância foi usada para reforçar os glóbulos vermelhos, o que é proibida pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Por conta da punição, Bett ficou emocionalmente arrasado e sofreu com alcoolismo e depressão, o que o fez se afastar das atividades normais da modalidade.