Felipe Massa assume liderança da Stock Car após pódios em Buenos Aires

O Time Lubrax voltou à liderança do campeonato de Stock Car após um fim de semana decisivo em Buenos Aires. Felipe Massa, que iniciou a rodada em quarto lugar, terminou a etapa argentina no topo da tabela com 696 pontos, abrindo uma vantagem de 12 pontos sobre o segundo colocado. Julio Campos, também da equipe, ocupa a sexta posição no campeonato, com 637 pontos.

No domingo, 6, Massa largou em quinto lugar e aproveitou as circunstâncias da prova para garantir o terceiro lugar. A corrida começou a mudar quando Rafael Suzuki, seu companheiro de equipe e líder até então, foi forçado a fazer um pit stop precoce devido a um pneu furado, permitindo que Massa subisse para a quarta posição. Com uma parada rápida no box, organizada pela equipe TMG, ele conseguiu avançar para o terceiro lugar, onde terminou a corrida.



Já no sábado, Massa também conquistou um terceiro lugar, herdando a posição após a desclassificação de Arthur Leist, que utilizou o botão de ultrapassagem em um momento não permitido. Os dois pódios renderam ao piloto do carro #19 um total de 115 pontos no fim de semana, tornando-o o ‘Man of the Race’ como o maior pontuador da etapa.

"Estou muito contente de sair daqui de Buenos Aires com a liderança do campeonato, como o maior pontuador do fim de semana e com todo esse carinho dos argentinos. E a equipe TMG está de parabéns pelo carro que me entregou e pela estratégia acertada que nos fez ganhar posições tanto no sábado quanto no domingo”, celebrou Massa após a corrida.

Julio Campos, por sua vez, enfrentou uma corrida mais difícil no domingo. Depois de largar em 15º, ele conseguiu ganhar posições e chegou a ocupar a nona colocação, mas sem os recursos necessários para avançar, terminou em 11º. "Fiz o que foi possível na corrida, ganhei posições, mas quando estava em nono, meus pushs acabaram. O importante é que estamos entre os primeiros, o campeonato está embolado e seguimos na briga pelo título", destacou Campos, piloto da equipe Pole Motorsport.