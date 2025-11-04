Menu
ESPORTES
JUSTIÇA

Ex-jogador de seleção enfrenta julgamento por estupro

Ex-atacante será julgado por estupro e agressão

Redação e AFP

Por Redação e AFP

04/11/2025 - 7:05 h
Justiça reabre julgamento de ex-jogador acusado de estupro
Justiça reabre julgamento de ex-jogador acusado de estupro -

O ex-atacante da seleção francesa Wissam Ben Yedder, de 35 anos, enfrentará julgamento na França por “estupro, tentativa de estupro e agressão sexual”, conforme informou a promotoria de Nice à agência AFP nesta segunda-feira, 3.

| Foto: VALERY HACHE / AFP
| Foto: VALERY HACHE / AFP

O processo também envolve seu irmão, Sabri Ben Yedder, acusado de estupro e agressão sexual.

As acusações têm origem em um caso de 2023, quando duas jovens denunciaram os irmãos após um encontro em uma festa. À época, ambos foram indiciados pela Justiça francesa, e o juiz de instrução decidiu seguir a recomendação do Ministério Público, acrescentando à lista de crimes de Wissam a acusação de tentativa de estupro.

A situação marca mais um episódio de problemas judiciais envolvendo o jogador, que nos últimos meses tem sido lembrado mais pelos escândalos fora de campo do que por seu desempenho esportivo. Em setembro de 2024, o tribunal correcional de Nice condenou Ben Yedder a pagar uma multa de 90 mil euros (aproximadamente R$ 562 mil) por violência contra a esposa, de quem está se divorciando.

Leia Também:

Inter tem dois desfalques importantes para jogo decisivo com o Vitória
João Fonseca atinge melhor ranking da carreira; veja posição
Copa EDU estreia em Feira de Santana com 21 escolas participantes

Antes disso, o ex-atacante já havia sido condenado na Espanha por fraude fiscal durante o período em que atuou pelo Sevilla, entre 2016 e 2019. No outono de 2024, ele voltou ao tribunal francês, acusado de violência sexual contra uma jovem meses antes. A Justiça o condenou a dois anos de prisão com pena suspensa, decisão da qual o jogador recorreu.

Segundo maior artilheiro da história do Monaco, clube que defendeu entre 2019 e 2024, Ben Yedder encerrou seu contrato no Principado sem clube e tentou relançar a carreira no Sepahan SC, do Irã, em abril deste ano, mas não teve sucesso. Em setembro, o atacante assinou com o Sakaryaspor, equipe da segunda divisão turca, onde atua atualmente.

Pela seleção francesa, Ben Yedder disputou 19 partidas e marcou três gols, tendo sido convocado em diferentes períodos entre 2018 e 2022.

Tags:

Ben Yedder Futebol internacional Seleção Francesa

x