Ex-jogador do Bahia é vítima de racismo em jogo na Argentina

O atacante Hugo Rodallega, ex-Bahia e que defende o Independiente Santa Fé, da Colômbia, revelou que foi alvo de ofensas racistas da torcida do Gimnasia La Plata, na noite da última terça-feira, 23, no Estádio Juan Carmelo Zerillo, pela Copa Sul-Americana.

Em entrevista pós-jogo na derrota por 1 a 0, o atacante de 37 anos que teve longa carreira no futebol europeu, fez um desabafo sobre a situação. Para ele, não houve avanço em relação ao racismo na humanidade.

"Nós não melhoramos como humanidade. É um desastre o que acontece no mundo todo. É uma tristeza vir até aqui. Não estou dizendo que perdemos por conta das ofensas, mas o racismo cansa. Que te chamem de 'macaco', 'negro', é uma falta de respeito. Que tristeza", disse inicialmente.

"Problemas acontecem dentro do campo. Podemos discutir, brigar, podem haver expulsões, é normal, mas falar da raça, isso, em vez de raiva, me dá tristeza. Você pode perder no último minuto, em Bogotá também ganhamos no último minuto, mas o que me dói é o que acontece no estádio, no entorno. Nós o tratamos bem em Bogotá, os respeitamos, e, hoje, não nos respeitaram", concluiu o atleta colombiano em lágrimas.

LAMENTABLE: OTRO EPISODIO DE RACISMO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Tras el partido de CONMEBOL #Sudamericana en Argentina, Hugo Rodallega denunció actos racistas en el Bosque de Gimnasia.



🗣️ "QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO... ES UNA FALTA DE RESPETO"



🗣️ "EN BOGOTÁ LOS TRATAMOS BIEN" pic.twitter.com/rZ7eFIlOnb — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2023

No último fim de semana, o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que defende o Real Madrid, sofreu ofensas racistas da torcida do Valência, no Estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol. Sete torcedores foram presos pela Polícia Espanhola por crime de ódio.

Em Teresina, um torcedor preso após cometer injúria racial contra o goleiro Caíque, formado na base do Vitória, durante o jogo entre Altos-PI e Ypiranga-RS, no Estádio Lindolfo Monteiro, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nas duas situações, a justiça soltou os torcedores.