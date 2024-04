Ex-jogador do Barcelona é acusado de destruir mansão de R$ 98 milhões | A TARDE

A passagem do meio-campista Arda Turan pelo Barcelona foi polêmica. O proprietário da casa onde o turco viveu por três anos entrou com um processo contra o ex-jogador pedindo 230 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) em prejuízos na mansão. A casa é avaliada em 18 milhões de euros (R$ 98 milhões).

Turan teria deixado de pagar o aluguel e provocado diversos danos no imóvel. De acordo com o jornal "El periódico", a perícia realizada no local mostrou pedaços de parede arrancados, móveis e eletrodomésticos quebrados e falta de manutenção em várias áreas da casa.

"Quando Arda e seus amigos estavam vendo futebol e saía um gol, dependendo de quem era, eles jogavam o controle remoto da televisão na piscina. Um controle de mil euros! Deve ter jogado uns 10 ou 15. Deixaram marcas de queimadura de cigarro por todas as partes, inclusive nos móveis", disse o proprietário do imóvel ao jornal.

A mansão conta com sete quartos e nove banheiros, além de sala de cinema, piscina com borda infinita e quarto de golfe virtual. Quando ele assinou o contrato, começou a gritar como um louco: "Barça, Barça, Barça!", contou o dono.

O processo segue aberto na Justiça de Barcelona. Arda Turan deixou o Barcelona em 2020 e se aposentou da carreira de jogador de futebol em 2022. Atualmente, ele treina o Eyüpspor, da segunda divisão da Turquia.