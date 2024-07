Ex-Seleção Brasileira, Roberto Firmino se torna pastor evangélico

Firmino divulgou imagens nas redes sociais - Foto: Divulgação/ @roberto_firmino

O jogador brasileiro Roberto Firmino, ex-atacante do Liverpool e atualmente no Al-Ahli da Arábia Saudita, se tornou pastor evangélico, conforme revelou o próprio jogador nas redes sociais.

Firmino foi consagrado pastor da igreja Manah Church (Missão Apostólica Nações por Herança), em sua cidade natal, Maceió, em Alagoas, no último final de semana. O atacante de 32 anos fundou a igreja há três anos com a esposa, Larissa Pereira, e os pastores Jairo Fernandes e Keila Medeiros.

Leia mais:

De volta? West Ham aceita negociar Lucas Paquetá com o Flamengo

Após primeira fase, Copa América 'devolve' sete jogadores à Série A

"Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Esta igreja nasceu no coração de Deus e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito", escreveu Firmino no domingo em seu perfil no Instagram.

Além de Maceió, a Igreja Manah possui um templo na cidade de Messias, também em Alagoas, e dois na Inglaterra, onde o jogador atuou por mais de oito anos. Firmino foi batizado em janeiro de 2020, quando jogava pelo Liverpool.

Depois de despontar no Figueirense, o atacante assinou em 2011 com o Hoffenheim, da Alemanha, onde jogou por quatro temporadas e meia, antes de se transferir para o Liverpool.

Com os 'Reds', o brasileiro disputou oito temporadas, nas quais conquistou a Liga dos Campeões em 2019, o Mundial de Clubes no mesmo ano e a Premier League 2019-20, além da Copa da Inglaterra em 2022, entre outros títulos.

Firmino vestiu a camisa da seleção brasileira em 55 jogos e marcou 17 gols. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e a Copa América em 2015, 2019 e 2021. Em julho de 2023, ele foi anunciado pelo saudita Al-Ahli, onde atua até hoje.