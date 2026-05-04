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"LÍDER NEGATIVO"

Ex-técnico critica postura de Fenômeno: "Só mulher, festa e engordar"

O ex-técnico italiano Fabio Capello comandou o atacante brasileiro quando estava no Real Madrid

Marina Branco
Por

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Fenômeno e Capello no Real Madrid
Fenômeno e Capello no Real Madrid - Foto: Reprodução I X

O nome de Ronaldo Fenômeno voltou a ser comentado nos últimos dias por uma declaração de um ex-técnico do brasileiro - com uma imagem bem negativa do atacante.

O ex-técnico italiano Fabio Capello voltou aos tempos de Real Madrid e fez duras críticas ao comportamento de Ronaldo Fenômeno fora de campo. Em evento realizado na Itália, o treinador classificou o brasileiro como um "líder negativo" e apontou sua postura extracampo como um dos fatores que limitaram o próprio potencial.

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Capello foi direto ao avaliar o período em que comandou o atacante no clube espanhol. Segundo ele, Ronaldo não tinha o comprometimento esperado nos treinamentos e influenciava negativamente o ambiente no elenco.

"Era um líder negativo. Não treinava como devia e não motivava os colegas. Só pensava em mulheres, festas e engordou", afirmou.

O técnico também citou o aumento de peso do jogador como um problema recorrente. Em conversa relembrada durante o evento, Capello disse ter questionado Ronaldo sobre sua forma física ao chegar a Madri.

"Quando ganhou a Copa, pesava 84 kg. Quando chegou, estava com 94", contou. A questão do peso de Fenômeno foi, inclusive, amplamente discutida e comentada por torcedores, uma vez que o jogador mudava de porte físico com uma frequência grande.

Saída do Real

Capello ainda revelou um episódio envolvendo Silvio Berlusconi, então presidente do Milan, que teria influenciado diretamente a transferência do atacante.

Segundo o treinador, ao ser questionado sobre o comportamento de Ronaldo, fez uma avaliação negativa, que rapidamente ganhou repercussão pública.

"Disse que ele era bom, mas não era um bom exemplo, que vivia na discoteca. No dia seguinte saiu a notícia de Ronaldo no Milan", relatou.

Não foi só Fenômeno

Além de Ronaldo, Capello também criticou o atacante italiano Antonio Cassano, classificando-o, ao lado de Mario Balotelli, como exemplos de talentos que não atingiram todo o potencial por questões comportamentais.

"Fez tantas asneiras que é difícil lembrar todas. Foi uma pena", disse. Apesar das críticas e dos episódios conturbados, Capello conquistou dois títulos de La Liga com o Real Madrid. Ainda assim, admitiu arrependimento em sua trajetória.

"Deixar o Real para voltar ao Milan foi o maior erro", concluiu o treinador.

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