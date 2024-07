Ex-técnico da seleção brasileira recebe alta após sofrer acidente

Carro capotou no km 39 da BR-116 - Foto: Divulgação | PRF

O ex-capitão da Seleção Brasileira, Dunga, e sua esposa, Evanir Miller da Silva Verri, que sofreram um acidente na BR-116, na cidade de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, receberam alta do hospital na manhã deste domingo, 14. O carro em que eles estavam capotou no km 39 da rodovia.

A alta do casal foi confirmada pelo Hospital Angelina Caron. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois tiveram ferimentos leves. Ainda segundo a PRF, suspeita-se de que Dunga tenha perdido o controle da direção no momento do acidente.

O ex-jogador tem 60 anos e foi campeão da Copa do Mundo em 1994, nos Estados Unidos, além de ter sido técnico da Seleção Brasileira na Copa de 2010. Ele é natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul.