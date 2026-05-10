FESTONA!
Ex-Vitória celebra aniversário em bar famoso de Salvador; veja imagens
Atleta completou 37 anos de idade
Um dos zagueiros com mais jogos pelo Esporte Clube Vitória na história, Victor Ramos completou 37 anos na última terça-feira, 5, mas esperou até este sábado, 9, para comemorar a data no bar Pirambeira, localizado no bairro da Pituba, área nobre de Salvador.
Através de suas redes sociais, Victor compartilhou registros com amigos e familiares. "Feliz aniversário irmão, muita saúde e paz, que Deus abençoe, VR3 na área", publicou um convidado no aplicativo Instagram.
Em reta final de carreira, o zagueiro chegou a enfrentar o Vitória em janeiro deste ano, quando defendeu a Juazeirense no Baianão. Aquela foi, inclusive, a última vez que ele jogou profissionalmente. Victor não chegou a anunciar oficialmente que pendurou as chuteiras.
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Victor Ramos na carreira
Victor Ramos foi revelado na base do Vitória e acumulou 172 partidas em suas quatro passagens pelo Rubro-Negro na carreira, totalizando 172 jogos, com 10 gols e uma assistência.
Além do Leão, o defensor também atuou por Standard Liège, da Bélgica, Vasco da Gama, Palmeiras, Monterrey, do México, Goiás, Chapecoense, Guarani, CRB, Rio Branco-PR, Portuguesa e Juazeirense.
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