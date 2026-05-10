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FESTONA!

Ex-Vitória celebra aniversário em bar famoso de Salvador; veja imagens

Atleta completou 37 anos de idade

João Grassi
Por

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Victor Ramos pelo Vitória em 2018
Victor Ramos pelo Vitória em 2018 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Um dos zagueiros com mais jogos pelo Esporte Clube Vitória na história, Victor Ramos completou 37 anos na última terça-feira, 5, mas esperou até este sábado, 9, para comemorar a data no bar Pirambeira, localizado no bairro da Pituba, área nobre de Salvador.

Através de suas redes sociais, Victor compartilhou registros com amigos e familiares. "Feliz aniversário irmão, muita saúde e paz, que Deus abençoe, VR3 na área", publicou um convidado no aplicativo Instagram.

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Em reta final de carreira, o zagueiro chegou a enfrentar o Vitória em janeiro deste ano, quando defendeu a Juazeirense no Baianão. Aquela foi, inclusive, a última vez que ele jogou profissionalmente. Victor não chegou a anunciar oficialmente que pendurou as chuteiras.

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Aniversário de Victor Ramos no bar Pirambeira
Aniversário de Victor Ramos no bar Pirambeira | Foto: Reprodução | Instagram

Victor Ramos na carreira

Victor Ramos foi revelado na base do Vitória e acumulou 172 partidas em suas quatro passagens pelo Rubro-Negro na carreira, totalizando 172 jogos, com 10 gols e uma assistência.

Além do Leão, o defensor também atuou por Standard Liège, da Bélgica, Vasco da Gama, Palmeiras, Monterrey, do México, Goiás, Chapecoense, Guarani, CRB, Rio Branco-PR, Portuguesa e Juazeirense.

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