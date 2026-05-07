Ex-Vitória marca gol contra durante eliminação em torneio europeu

Jogador revelado pelo Esporte Clube Vitória, o lateral-esquerdo Pedro Henrique, antes conhecido como Pedrinho, viveu uma noite de altos e baixos durante a eliminação do Shakhtar Donetsk na Liga Conferência da Europa, nesta quinta-feira, 7.

O defensor ex-Vitória, de 23 anos, iniciou a partida marcando um gol contra a favor do Crystal Palace, adversário nas semifinais. Minutos depois, ele deu uma assistência para o gol de outro brasileiro, o atacante Eguinaldo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A equipe ucraniana, no entanto, foi derrotada por 2 a 1 e o agregado da ida e volta ficou 5 a 2 para os ingleses. Com isso, o Shakhtar perde a chance de chegar na decisão da Conference, torneio que nunca conquistou em sua história.

Apesar do momento negativo no jogo desta quinta, Pedro é destaque no Shakhtar Donetsk em 2025/26. Ele já participou de 37 dos 47 jogos do clube na atual temporada, sendo titular em 34 deles, com dois gols marcados e seis assistências distribuídas.

Pedro Henrique no Shakhtar Donetsk | Foto: Divulgação | Shakhtar Donetsk

Pedrinho no Vitória

À época ainda conhecido como Pedrinho, o lateral foi aprovado em uma peneira aos 10 anos de idade, e, em 2012, passou a integrar oficialmente a base do Vitória. Ganhou projeção em 2019, quando se destacou no título do Vitória na Copa do Nordeste Sub-20.

No mesmo período, também atuou no Campeonato Brasileiro Sub-20. A estreia no profissional veio em 29 de janeiro de 2021, quando entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, pela Série B.

Pouco depois, já integrado ao elenco principal, renovou contrato até 2024 e rapidamente ganhou espaço. Na temporada 2021, se firmou como titular da lateral-esquerda e teve reconhecimento individual ao ser eleito revelação do Campeonato Baiano.

Apesar do bom momento em campo, a saída dele do Leão foi marcada por problemas nos bastidores. Em agosto de 2021, o clube rescindiu seu vínculo em meio a imbróglio com o Athletico, seu clube seguinte na carreira.

Ao todo, Pedro Henrique deixou o Vitória com 34 jogos disputados e uma assistência.