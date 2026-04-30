Ex-Vitória é destaque em time com 12 brasileiros que pode ser campeão europeu

Mesmo longe de seu continente, os brasileiros brilham no futebol europeu faz tempo - por vezes, inclusive juntos. Na Conference League europeia, um dos times classificados para a semifinal disputada nesta quinta-feira, 30, se tornou quase uma "panelinha" do Brasil, com 12 jogadores brasileiros no elenco e um ex-Vitória como titular.

Se trata do clube ucraniano Shakhtar Donetsk, que tem a presença brasileira já como marca registrada. Desde o início dos anos 2000, o Shakhtar construiu um modelo baseado em defesa com base europeia, meio-campo equilibrado e ataque brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa fórmula, segundo o diretor Dario Srna, vem sendo aplicada desde 2004, quando o clube percebeu o impacto positivo dos atletas do Brasil no desempenho da equipe.



Os dados reforçam o sucesso da estratégia. Foram 47 brasileiros contratados desde 2002, e mais de 1.000 gols marcados por esses jogadores, com diversos atletas revelados para gigantes europeus.



Entre os nomes que passaram pelo clube e ganharam projeção internacional estão Fernandinho, Willian, Douglas Costa e Fred.

Nova geração

Atualmente, o elenco é formado majoritariamente por jovens, muitos com menos de 23 anos, reforçando o perfil de clube formador e vendedor.

Entre os destaques, surgem Alisson Santana (ex-Atlético-MG), autor de 2 gols decisivos, Pedrinho (ex-Corinthians), com 8 gols e 9 assistências na temporada e Luca Meirelles (ex-Santos), com 9 gols em 22 jogos.

Além deles, o time conta com nomes como o lateral Vinicius Tobias, o meia Marlon Gomes e os atacantes Kauã Elias e Eguinaldo, formando uma base ofensiva fortemente brasileira. Além disso, integra o elenco Pedro Henrique, ex-Vitória e titular do Shaktar.

Jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk

Marlon (zagueiro) – 30 anos

Pedro Henrique (lateral-esquerdo) – 23 anos

Vinícius Tobias (lateral-direito) – 22 anos

Marlon Gomes (meio-campista) – 22 anos

Isaque (meio-campista) – 19 anos

Newerton (ponta-esquerda) – 20 anos

Eguinaldo (ponta-esquerda) – 21 anos

Pedrinho (ponta-direita) – 28 anos

Alisson (ponta-direita) – 20 anos

Lucas Ferreira (ponta-direita) – 20 anos

Luca Meirelles (centroavante) – 19 anos

Kauã Elias (centroavante) – 20 anos

Ex-Vitória

Velho conhecido da Bahia, o soteropolitano e ex-Vitória, Pedro Henrique, está no Shaktar Donetsk, chegando à Europa após ser revelado pelo clube rubro-negro.

Aos 10 anos de idade, foi aprovado em uma peneira e, em 2012, passou a integrar oficialmente a base rubro-negra. Depois, ganhou projeção em 2019, quando se destacou na campanha vitoriosa do Vitória na Copa do Nordeste Sub-20, título que ajudou a consolidar seu nome como uma das promessas do clube.

Pedro Henrique pelo Shaktar | Foto: Divulgação I Shaktar

No mesmo período, também atuou no Campeonato Brasileiro Sub-20, embora a equipe não tenha avançado para a segunda fase. A estreia no profissional veio em 29 de janeiro de 2021, quando entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, pela Série B.



Pouco depois, já integrado ao elenco principal, renovou contrato até 2024 e rapidamente ganhou espaço. Na temporada 2021, se firmou como titular da lateral-esquerda e teve reconhecimento individual ao ser eleito revelação do Campeonato Baiano.



Apesar do bom momento em campo, a saída dele do Vitória foi marcada por problemas contratuais. Em agosto de 2021, o clube rescindiu seu vínculo em meio a negociações com o Athletico Paranaense.



Ao todo, Pedrinho deixou o Vitória com 34 jogos disputados e nenhum gol marcado.

Cadê os ucranianos?

Fora de campo, no entanto, o cenário é desafiador. Desde 2014, o Shakhtar não atua em Donetsk por conta da guerra na Ucrânia. A Donbass Arena permanece fechada, e o clube manda seus jogos em outras cidades, inclusive fora do país em competições europeias.

Hoje, o clube manda suas partidas na cidade de Lviv ou Kiev. Apesar disso, a equipe mantém sua identidade. "Perdemos nossa casa, mas não perdemos nossa identidade", destacou o CEO Sergei Palkin.

Shaktar na Conference League

Sob o comando do técnico Arda Turan, o Shakhtar Donetsk garantiu vaga na semifinal da Conference League após eliminar o AZ Alkmaar com um placar agregado de 5 a 2.

Na partida de ida, a equipe ucraniana construiu uma vantagem decisiva ao vencer por 3 a 0, com destaque para os brasileiros: Alisson Santana, que marcou duas vezes, e Pedrinho, que também balançou as redes.

Já no confronto de volta, o empate em 2 a 2 foi suficiente para confirmar a classificação. Mais uma vez, o protagonismo brasileiro apareceu, com gols de Alisson Santana e Luca Meirelles, garantindo o resultado e consolidando a força ofensiva do elenco.