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Ex-Vitória dá show com hat-trick e comanda goleada histórica por 8 a 0

Equatoriano vive noite de gala no Peru e se torna protagonista na busca por título nacional

Lucas Vilas Boas
Por

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Eryc Casillo comemorando gol pelo Alianza Lima, no Peru
Eryc Casillo comemorando gol pelo Alianza Lima, no Peru -

Velho conhecido pela torcida do Vitória, o atacante Eryc Castillo deixou sua marca com a camisa do Alianza Lima em goleada histórica por 8 a 0 sobre o Cusco no campeonato peruano. Em partida neste sábado, 18, o equatoriano fez três gols e deu duas assistências para consagrar sua fase artilheira fora do Brasil.

Desde que encerrou definitivamente seu vínculo com o Vitória, Culebra balançou as redes 18 vezes, além de 10 passes para gols em 57 jogos. Foi na temporada passada, inclusive, que o atacante fez o seu ano mais goleador, com 12 tentos.

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Eryc Castillo chegou ao Rubro-Negro em 2024, logo após o acesso à Série A, mas não agradou o técnico Léo Condé, e até chegou a ser utilizado frequentemente por Thiago Carpini no meio da temporada.

Eryc Casillo em treino pelo Vitória, em 2024
Eryc Casillo em treino pelo Vitória, em 2024 | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

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Novos ares

Em julho daquele ano, entretanto, o clube emprestou o jogador ao Coritiba para a Segunda Divisão após 17 jogos, um gol e uma assistência pelo Leão da Barra. O desempenho do atleta pelo Coxa foi ainda pior, com apenas seis partidas disputadas até o fim do contrato.

Depois de ter vínculo encerrado com o Vitória, Culebra foi contratado a custo zero pelo Alianza Lima. No Peru, o jogador disputou a Copa Libertadores e é um dos principais candidatos ao título do Campeonato Peruano nesta temporada.

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Tags:

Eryc Castillo esporte clube vitória

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