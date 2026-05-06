Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO DESTINO

Ex-Vitória define novo clube após passagem na Bahia aos 36 anos

Centroavante que eliminou 50kg recentemente reforça equipe gaúcha

Lucas Vilas Boas
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada
Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada - Foto: Divulgação

O atacante Walter, ex-Vitória e que estava no Atlético de Alagoinhas, vai atuar no futebol gaúcho na sequência da temporada. Aos 36 anos, o centroavante acertou sua transferência para o Farroupilha, clube da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

A equipe se prepara para voltar às atividades oficiais após ficar fora das competições em 2025 por conta de dificuldades financeiras. O retorno acontecerá inicialmente na Copa FGF, prevista para começar nos próximos dias, além da disputa da Terceirona Gaúcha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No futebol baiano, Walter teve passagem discreta pelo Atlético de Alagoinhas. O atacante entrou em campo sete vezes na temporada, participando de jogos pela Série D, Campeonato Baiano e Copa do Brasil, mas não marcou gols nem distribuiu assistências.

Leia Também:

Brasileirão Sub-20: Bahia vence São Paulo em busca de vaga histórica
Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição
Vitória marca no fim e derrota o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

Revelado pelo Internacional, o atacante construiu carreira com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro. No exterior, defendeu o FC Porto, de Portugal, e no Brasil vestiu camisas como Fluminense, Goiás, Cruzeiro e Athletico Paranaense.

Nos últimos anos, a trajetória do centroavante também ficou marcada pela luta contra o sobrepeso. Em entrevista concedida no início deste ano, Walter revelou ter eliminado mais de 50 quilos com mudanças na alimentação e rotina de exercícios físicos.

O retorno ao Rio Grande do Sul também acontece em meio a um momento especial na vida pessoal do jogador. A esposa do atacante, Maria de Fátima, está grávida de uma menina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Walter atuou no Atlético de Alagoinhas nesta temporada
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x