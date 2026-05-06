NOVO DESTINO
Ex-Vitória define novo clube após passagem na Bahia aos 36 anos
Centroavante que eliminou 50kg recentemente reforça equipe gaúcha
O atacante Walter, ex-Vitória e que estava no Atlético de Alagoinhas, vai atuar no futebol gaúcho na sequência da temporada. Aos 36 anos, o centroavante acertou sua transferência para o Farroupilha, clube da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
A equipe se prepara para voltar às atividades oficiais após ficar fora das competições em 2025 por conta de dificuldades financeiras. O retorno acontecerá inicialmente na Copa FGF, prevista para começar nos próximos dias, além da disputa da Terceirona Gaúcha.
No futebol baiano, Walter teve passagem discreta pelo Atlético de Alagoinhas. O atacante entrou em campo sete vezes na temporada, participando de jogos pela Série D, Campeonato Baiano e Copa do Brasil, mas não marcou gols nem distribuiu assistências.
Leia Também:
Revelado pelo Internacional, o atacante construiu carreira com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro. No exterior, defendeu o FC Porto, de Portugal, e no Brasil vestiu camisas como Fluminense, Goiás, Cruzeiro e Athletico Paranaense.
Nos últimos anos, a trajetória do centroavante também ficou marcada pela luta contra o sobrepeso. Em entrevista concedida no início deste ano, Walter revelou ter eliminado mais de 50 quilos com mudanças na alimentação e rotina de exercícios físicos.
O retorno ao Rio Grande do Sul também acontece em meio a um momento especial na vida pessoal do jogador. A esposa do atacante, Maria de Fátima, está grávida de uma menina.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes