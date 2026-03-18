DESTINO INUSITADO
Ex-xodó da torcida do Bahia assume seleção do menor país das Américas
Aposentado desde 2017, ex-meio-campista inicia trajetória internacional
Por Lucas Vilas Boas
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Nome conhecido pela torcida do Bahia, o ex-volante Fahel comemorou mais uma conquista no futebol nesta quarta-feira, 18. Há nove anos aposentado dos gramados, o ex-jogador foi convocado para ser auxiliar técnico da seleção de São Cristóvão e Névis — país localizado no Caribe considerado o menor das Américas.
A equipe vai disputar a Fifa Series 2026, torneio oficial que dá oportunidade a seleções nacionais de diferentes confederações que nunca participaram da Copa do Mundo, além de algumas convidadas. São Cristóvão e Neves foi um dos primeiros arquipélagos do Caribe a ser povoado por europeus e possui cerca de 47 mil habitantes.
Campeão carioca em 2010 pelo Botafogo, Fahel foi contratado no ano seguinte pelo Bahia — onde ficou lembrado pelos gols emblemáticos de cabeça, apesar da baixa estatura. O meio-campista marcou 25 tentos pelo Tricolor em 189 jogos entre 2011 a 2014.
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"Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti. E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos", diz trecho da mensagem escrita pelo jogador nas redes sociais.
Desde que encerrou a carreira, em 2017, o volante passou a atuar fora de campo e consolidou sua carreira nos estudos nos Estados Unidos. O jogador também chegou a atuar no Athletico-PR, Goiás, Paysandu e Juventude, onde pendurou as chuteiras.
Veja o comunicado completo de Fahel:
"Hoje eu compartilho com vocês mais uma conquista da minha trajetória no futebol.
Fui oficialmente convocado como Assistente Técnico da seleção de St. Kitts and Nevis Football Association para a FIFA Series 2026.
Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti.
E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos!
Mesmo quando parecer difícil, continue.
O esforço sempre vale a pena.
Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada. E principalmente, a Deus!
Vamos com tudo".
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