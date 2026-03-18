Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESTINO INUSITADO

Ex-xodó da torcida do Bahia assume seleção do menor país das Américas

Aposentado desde 2017, ex-meio-campista inicia trajetória internacional

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/03/2026 - 17:56 h | Atualizada em 18/03/2026 - 18:36

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fahel em campo pelo Bahia
Fahel em campo pelo Bahia -

Nome conhecido pela torcida do Bahia, o ex-volante Fahel comemorou mais uma conquista no futebol nesta quarta-feira, 18. Há nove anos aposentado dos gramados, o ex-jogador foi convocado para ser auxiliar técnico da seleção de São Cristóvão e Névis — país localizado no Caribe considerado o menor das Américas.

A equipe vai disputar a Fifa Series 2026, torneio oficial que dá oportunidade a seleções nacionais de diferentes confederações que nunca participaram da Copa do Mundo, além de algumas convidadas. São Cristóvão e Neves foi um dos primeiros arquipélagos do Caribe a ser povoado por europeus e possui cerca de 47 mil habitantes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Campeão carioca em 2010 pelo Botafogo, Fahel foi contratado no ano seguinte pelo Bahia — onde ficou lembrado pelos gols emblemáticos de cabeça, apesar da baixa estatura. O meio-campista marcou 25 tentos pelo Tricolor em 189 jogos entre 2011 a 2014.

Leia Também:

João Paulo no Botafogo? Saiba posicionamento do Bahia sobre possível interesse
Com volta de zagueiro, Bahia divulga relacionados para jogo contra RB Bragantino
Bahia e Vitória podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil

"Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti. E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos", diz trecho da mensagem escrita pelo jogador nas redes sociais.

Desde que encerrou a carreira, em 2017, o volante passou a atuar fora de campo e consolidou sua carreira nos estudos nos Estados Unidos. O jogador também chegou a atuar no Athletico-PR, Goiás, Paysandu e Juventude, onde pendurou as chuteiras.

Veja o comunicado completo de Fahel:

"Hoje eu compartilho com vocês mais uma conquista da minha trajetória no futebol.

Fui oficialmente convocado como Assistente Técnico da seleção de St. Kitts and Nevis Football Association para a FIFA Series 2026.

Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti.

E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos!

Mesmo quando parecer difícil, continue.

O esforço sempre vale a pena.

Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada. E principalmente, a Deus!

Vamos com tudo".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Fahel (@fahel.oficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fahel em campo pelo Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Fahel em campo pelo Bahia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Fahel em campo pelo Bahia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Fahel em campo pelo Bahia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x