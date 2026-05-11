Ex-xodó do Bahia rescinde com clube de Série B após comportamento inadequado

O atacante Vitor Jacaré, que foi xodó da torcida do Bahia durante sua passagem no clube entre 2022 e 2023, vive um momento complicado na carreira. Na última semana, ele teve seu contrato rescindido pelo Londrina, clube da Série B, após apenas 8 jogos e um histórico de comportamento inadequado.



Vitor Jacaré chegou ao Londrina no começo da temporada 2026 com um das grandes contratações do clube no retorno para a Série B. O atacante, no entanto, não conseguiu se firmar, acumulou episódios de indisciplina e foi afastado após eliminação para o Operário, na Copa do Brasil, em 17 de março.

Foram apenas 8 jogos de Vitor Jacaré com a camisa do Londrina, acumulando pouco mais de 200 minutos sem gol ou assistência. O atacante de 26 anos sequer foi relacionado para os jogos da equipe paranaense na Série B. Seu contrato foi oficalmente rescindido na última quinta-feira, 7 de maio.

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O que motivou a saída?

Compartamento inadequado, falta de comprometimento e condição física longe do ideal foram os principais fatores para o afastamento de Vitor Jacaré no Londrina, de acordo a imprensa paranaense.



"A questão do Vitor [Jacaré] é institucional, é de dentro do clube. A decisão foi tomada e, como treinador, eu tenho que acatar. A partir do momento em que o clube não conta com o jogador, eu não tenho como contar com ele", explicou o técnico Allan Aal após a confirmação do afastamento do jogador, em março.

Jacaré pelo Londrina | Foto: Rafael Martins/Londrina EC

Nova chance após sequência ruim

O Londrina foi uma chance de recomeço para Vitor Jacaré, que desde que deixou o Bahia não consegue grande sequência. O atacante assinou com o América Mineiro em 2024, sofreu com lesões e disputou apenas 25 partidas, com 2 gols marcados. Em 2025, ele conviveu com grave lesão e novos problemas de indisciplina, sem entrar em campo.



O dono do Londrina é Guilherme Bellintani, empresário baiano que comprou o clube há pouco anos e que era presidente do Bahia durante a passagem de Vitor Jacaré no Tricolor da Boa Terra.

Xodó no Bahia

Vitor Jacaré chegou ao Bahia durante a Série B de 2022 e estreou com gol diante do Cruzeiro. Ali começou o melhor momento da carreira do atacante de 26 anos até aqui. Pelo Tricolr, ele disputou 80 partidas em dois anos, com 12 gols e 7 assistências.