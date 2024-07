Ex-zagueiro do Bahia recebe proposta e pode voltar ao Brasil

Ignacio foi titular na campanha da Série B de 2022 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense tem interesse na contratação do ex-zagueiro do Bahia, Ignacio. Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, o jogador de 27 anos atualmente defende o Sporting Cristal, do Peru.

Ignacio chegou ao Bahia em 2018, para a equipe sub–23, e ficou no clube até 2022. Durante esse período, ele foi emprestado ao CSA em 2020 e à Chapecoense em 2021. Em 2022, Ignacio retornou ao Tricolor e foi titular na campanha de acesso à Série A. No ano seguinte, já sob administração do Grupo City, o Esquadrão negociou o jogador com o Sporting Cristal.

Pelo Sporting Cristal, Ignacio atuou em 62 partidas, marcou dez gols e contribuiu com duas assistências. O clube peruano está disposto a negociar o zagueiro de maneira definitiva, mas o Fluminense prefere uma contratação por empréstimo.

Nesta janela, o Fluminense anunciou o retorno do zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, que já foi regularizado e pode estrear na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.