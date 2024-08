"Expectativa é muito boa", diz Ryller sobre seu primeiro Ba-Vi

Ryller em ação com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O volante Ricardo Ryller foi o escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 9, na Toca do Leão. O assunto foi o clássico Ba-Vi deste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.



Leia mais:

>> Reformulado, Vitória tem grandes mudanças comparado ao primeiro Ba-Vi

Recém-chegado ao Vitória, esse será o primeiro clássico de Ryller com a camisa rubro-negra. Ele se mostra motivado e preparado para disputar um dos maiores clássicos nacionais.

"O sentimento é um dos melhores possíveis. A gente sabe da grandeza desse clássico, é um dos maiores clássicos do futebol nacional. E a expectativa é muito boa, todo mundo sonha e quer jogar um jogo desse, então é das melhores possíveis e trabalhamos bem a semana para que possamos sair com a vitória no fim de semana", disse inicialmente.

O Bahia teve um jogo desgastante contra o Botafogo, enquanto Vitória teve a semana livre para se preparar para o clássico. Ryller afirma que a preparação da equipe foi intensa e crê que será uma partida disputada.

"Sabemos que ter uma semana de trabalho é muito importante para a gente minimizar os erros. Creio que a gente vai para esse jogo bem afiado, mas sabemos que do outro lado também tem uma equipe muito qualificada. Por se tratar de um clássico, é um jogo diferente, mas a gente tem que se preocupar na nossa semana de trabalho que foi muito intensa, produtiva e chegar no domingo e colocar em prática e buscar a nossa evolução no campeonato", comentou.

Questionado de como está fisicamente, Ryller revela que se sente bem desde a sua chegada ao clube e que está preparado para atuar os 90 minutos se for necessário.

"Eu vim de um longo período sem jogos, mas tenho me sentido cada dia melhor a cada treino. Sabemos que há uma diferença do futebol brasileiro, um futebol bem mais intenso. Então acredito que essa questão da adaptação é dia a dia, semana a semana, e creio que no domingo, se a questão física ajudar, pretendo sim fazer os 90. Como eu disse, vamos dar nosso melhor durante o tempo que a gente estiver em campo. Que a Vitória saia vitorioso desse jogo", explicou.

O meia Matheusinho, considerado o principal jogador do Vitória na Série A, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca o rubro-negro. Ryller confia no potencial do substituto e espera conquistar um resultado positivo no Ba-Vi.

"Nós sempre trabalhamos para dar o melhor pelo Vitória. E todos aqui estão trabalhando, buscando o seu espaço. Então acredito aí que quem entrar no lugar do Matheusinho vai dar o seu melhor e vai corresponder às expectativas e vai ajudar a nós sairmos com a vitória no domingo"

Ryller já atuou em quatro partidas pelo Vitória, sendo três na condição de titular. Em relação a preferência de atuação, o camisa 28 afirma que pode atuar tanto na contenção quanto na armação de jogadas. Vai depender da escolha do técnico Thiago Carpini.

"Eu tenho essa característica de jogar, de atuar como de primeiro, como de segundo, então isso vai. Depender do que o professor optar. Mas, creio que se for para jogar um pouco adiantado não tem problema nenhum e possa ajudar sim", declarou.

"Eu sou um jogador que me adapto bem, que o treinador pede. Eu acho que nós temos que fazer isso pelo time. Então eu acho que não tenho prioridades e é onde que o treinador optar. Eu vou estar preparado para dar o meu melhor", concluiu.