F1: brasileiro Gabriel Bortoleto é anunciado como piloto da Sauber

Após cinco anos, o Brasil voltou a ter um piloto titular na Fórmula 1, após o piloto Gabriel Bortoleto ter assinado com a Sauber para 2025 e completar o grid da próxima temporada. O anúncio, realizado nesta quarta-feira, 6, aponta dois anos de contrato.

Bortoleto começou sua história no automobilismo com kart em 2012 onde permaneceu até 2019. Ele também pilotou no Campeonato de Fórmula Regional Europeia (Freca) e na Fórmula 4. Em 2023, ele estreou e venceu a F3. Ao longo de 2024, ele correu pela Invicta Racing na F2 e fez parte da do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren.

Ele assume a vaga de Valtteri Bottas e formará a dupla do time suíço ao lado de Nico Hulkenberg, que deixará a Haas rumo ao time suíço no próximo ano. Como a Sauber é uma aquisição da Audi, ambos correrão pela escuderia alemã em 2026.