Fabiola Andrade relata últimas horas do marido: "De mãos dadas comigo" | A TARDE

"Era fim de outubro de 2022. O Edu começou a ter dores fortes na cabeça com muita frequência. Tomava remédios, mas o incômodo logo voltava com força total. No sábado, 29, nós decidimos almoçar num restaurante japonês e quando foi à noite, ele falou: "Vamos comprar um gyoza?".

Eu questionei. Afinal, tínhamos acabado de almoçar no japonês. Então, o Edu comentou: "Não, já tem uns 15 dias que não comemos". Fiquei paralisada e relembrei da nossa última refeição. Ele ficou paralisado também. Não eram só dores de cabeça. Alguma coisa estava muito errada.

Decidimos pegar as bikes no domingo e partir para um passeio na serra da Cantareira. Imaginávamos que a pane tinha a ver com estresse no trabalho. Não era. Segunda-feira, ele voltou a ter confusão mental, escreveu um email com frases desconexas e pedi para ele voltar para casa. O Edu entendeu, porque também percebeu que estava atrapalhado.

Fomos para o hospital, e eu crente que era um AVC e que logo tudo iria ficar bem. O Edu fez os exames e precisou ir para a cirurgia às pressas. Somente quando ele voltou, eu descobri o que estava acontecendo: glioblastoma grau quatro, um câncer no cérebro absurdamente agressivo.

A partir deste momento, eu prometi ao Edu que ficaríamos de mãos dadas até o momento da cura, até o último segundo. E foi assim. Após oito meses em que vivi uma tristeza infinita misturada com certa revolta até chegar na compreensão, o amor da minha vida partiu de mãos dadas comigo."

O realto emocionante é da repórter e comentarista Fabiola Andrade. Ele foi feito ao Uol e divulgado nesta segunda-feira, 22. o marido Eduardo Azevedo faleceu após a luta contra câncer extremamente agressivo no cérebro. A morte aconteceu em 3 de julho de 2023. Ele tinha 47 anos, faria 48 no dia seguinte.