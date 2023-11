Família de Walewska quer impedir viúvo de ganhar herança: "Indigno" | A TARDE

Os pais de Walewska Oliveira estão em uma briga judicial contra o marida da ex-jogadora de vôlei, Ricardo Alexandre Mendes. A família acusa o viúvo de ter contribuido com a morte e quer impedir que ele tenha direito a parte da herança da ex-atleta. Walewska não deixou testamento e Mendes foi nomeado inventariante dos bens.

or lei, o cônjuge sobrevivente tem a preferência na administração do inventário. A Justiça concedeu o pedido a Mendes, mas os pais de Walewska contestaram a designação --eles também aparecem como beneficiários da herança. As informações são do site Notícias da TV.

À Justiça, a família de Walewska alega que na carta de despedida, a ex-jogadora teria expressado sua insatisfação com as atitudes do então marido por escrito. Mendes admitiu que teria pedido divórcio. A ex-jogadora também teria descoberto uma traição e um filho dele fora do casamento.

A família também cita a ausência do viúvo no velório e nos custos do enterro da própria mulher.

"Ricardo, companheiro por 20 anos de Walewska, não reconheceu o corpo, deixou documentos e pertences de sua esposa na recepção do prédio para serem recolhidos por familiares, não contribuiu financeiramente ou de forma prática para os trâmites do velório e enterro, negligenciou apoio à família, mas foi bastante rápido e assertivo em solicitar a abertura do inventário e sua habilitação como inventariante", diz a defesa da família no documento.

Ricardo Alexandre Mendes alega que tem o direito de ser inventariante e também herdeiro. Em sua defesa, ele apresentou o certificado do seguro de vida feito por Walewska, em que a jogadora de vôlei indica o marido e a mãe como beneficiários. Os bens ainda não estão oficialmente listados, mas existe um documento de 2014 que cita 23 imóveis da esportista.