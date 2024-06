Fase regional da Copa 2 de Julho chega ao fim, conheça os 16 campeões

Seleção de Riachão do Jacuípe foi campeã da regional de Serrinha neste domingo, 9 - Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

A fase regional da Copa 2 de Julho chegou ao fim no último domingo, 9, e as 16 equipes campeãs garantiram a classificação para a fase nacional de uma das principais competições sub-15 do Brasil, que será realizada entre os dias 2 e 13 de julho em Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo da Bahia.

Garantiram vaga as seguintes equipes: Conquista Futebol Clube, Seleção de Aurelino Leal, Seleção de Barra, Seleção de Brumado, Seleção de Canarana, Seleção de Capim Grosso, Seleção de Castro Alves, Seleção de Eunápolis, Seleção de Guanambi, Seleção de Itabuna, Seleção de Paulo Afonso, Seleção de Riachão do Jacuípe, Seleção de Ruy Barbosa, Seleção de Santa Rita de Cássia, Seleção de Santanópolis e Seleção de Sento Sé.

O formato iniciado em 2022 avançou ao longo dos anos para o formato atual, com 16 cidades-sede e 306 times na disputa, o que garante a presença de equipes de todos os territórios de identidade da Bahia. O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, comemora a expansão cada vez maior de times no torneio do Governo do Estado.

“Foi uma importante decisão para melhorar o nível do futebol de base no interior do estado e garantir que os nossos jogadores tenham maiores oportunidades de seguir a carreira profissional. A Copa 2 de Julho atrai a atenção de todo o futebol brasileiro e agora chega a mais cidades na Bahia. Jogadores podem despontar como diversos casos na história da competição e mais atuais, como de um atleta convocado para compor a Seleção Brasileira Sub-15 que veio de uma Seleção do interior, de Santa Rita de Cássia”, pontuou Vicente.

As campeãs da fase regional contarão com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), para a disputa da fase nacional da Copa 2 de Julho Sub-15.