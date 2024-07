FBF divulga fórmula e grupos do Baianão Sub-15 e Sub-17

Conselho técnico na sede da FBF - Foto: Luiz Dias | FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quinta-feira, 20, os grupos dos Campeonatos Baianos Sub-15 e Sub-17. O conselho técnico foi realizado na sede da entidade, em Lauro de Freitas, e contou com a diretora de competições, Taíse Galvão, com o vice-presidente Manfredo Lessa, com os diretores Felipe Quadros e Marcelo Araújo, e com os representantes dos 15 clubes que disputarão os torneios.

Atlântico, Bahia, Conquista, Estrela de Março, FSA, Galícia, Jacuipense, Leônico, Olímpia, Poções, Redenção, SSA, Vitória, Vitória da Conquista e Ypiranga são os postulantes ao título nas duas categorias. As equipes foram divididas em quatro grupos de maneira regionalizada, confira:

Grupo 1: Vitória, Atlântico, Estrela de Março e Ypiranga

Grupo 2: Bahia, Redenção, Leônico e SSA

Grupo 3: FSA, Jacuipense, Olímpia e Galícia

Grupo 4: Conquista, Poções e Vitória da Conquista

As equipes se enfrentarão no sistema de ida e volta, dentro de cada grupo. Avançam para as quartas de final as oito melhores colocadas na classificação geral. Até a final, as vagas serão decididas também em jogos de ida e volta. As competições começam dia 4 de agosto e tem decisões previstas para 27 de outubro.