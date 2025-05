Felipe Bardi é campeão dos 100m do Sul-Americano de Atletismo

- Foto: Wagner Carmo/CBAt

O velocista Felipe Bardi brilhou e conquistou medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado em Mar del Plata, na Argentina, nesta sexta-feira, 25. O atleta foi campeão nos 100 metros rasos com o tempo de 9s99, se tornando o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos fora do país, além de registrar a terceira melhor marca da história do Brasil na prova.

O pódio foi completado pelos colombianos Ronald Longa (10s04), que ficou com a prata, e Carlos Florez (10s17), medalha de bronze. O também brasileiro Erik Cardoso terminou a final na quinta colocação, com 10s31.

O desempenho garantiu a Bardi o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo, que será realizado em setembro deste ano, em Tóquio, no Japão. O tempo também o posiciona como o sexto mais rápido do mundo em 2025, até o momento.

Apesar da nova marca, o recorde brasileiro pertence ao próprio Bardi, que em 2023 correu os 100m em 9s96, no Troféu Bandeirantes, em São Bernardo do Campo. O segundo melhor tempo é de Erik Cardoso, com 9s97, conquistado no mesmo ano durante os Jogos Sul-Americanos em São Paulo. Antes da ascensão da nova geração, o recorde pertencia a Robson Caetano, que cravou 10s em 1988 no Ibero-Americano da Cidade do México — marca que permaneceu imbatível por 35 anos.

Top 4 dos 100m rasos no Brasil:

9s96 – Felipe Bardi (2023 – Troféu Bandeirantes, São Bernardo do Campo)

9s97 – Erik Cardoso (2023 – Jogos Sul-Americanos, São Paulo)

9s99 – Felipe Bardi (2025 – Sul-Americano, Mar del Plata)

10s00 – Robson Caetano (1988 – Ibero-Americano, Cidade do México)