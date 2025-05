Bahia se prepara para maratona de 12 jogos até a pausa para o Mundial

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Atlético Nacional e assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores, mas não tem muito tempo para celebrar. No próximo domingo, três dias depois do triunfo na competição continental, o Tricolor já entra em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, e terá poucos dias de descanso entre um jogo e outro até a pausa para o Super Mundial de Clubes, da Fifa, que iniciará no dia 14 de junho.

Nas próximas semanas, o Esquadrão de Aço fará 12 partidas em 46 dias, sendo nove delas no período de um mês. O Bahia entra em campo em compromissos válidos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, além de viver a expectativa dos confrontos pela Copa do Nordeste, que serão marcados durante o hiato no calendário devido ao Mundial de Clubes.

No foco para enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo, 27, às 18h30, no Allianz Parque, buscando subir na classificação no Campeonato Brasileiro após um início tímido, o Tricolor terá o Paysandu pela frente, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Outros duelos importantes são pela Libertadores, competição em que o clube busca uma classificação para a próxima fase, e o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 18 de maio, na Arena Fonte Nova. A sequência pesada de jogos a cada três/quatro dias só se encerra no dia 12 de junho, quando o Bahia visita o Bragantino, pelo Brasileirão.

A maratona de jogos, inclusive, foi assunto comentado pelo lateral-esquerdo Luciano Juba, que ressaltou a importância de "manter o ritmo" visando suportar a sequência pesada.

"A gente sabe que não tem jogo fácil pra nós. A gente já volta pro CT amanhã. Já temos que focar no Palmeiras para que a gente possa ir lá e possa fazer um grande jogo e conquistar o triunfo que a gente também precisa no Brasileirão. É manter o ritmo, se entregar ao máximo e fazer o que a gente vem trabalhando nos treinos, e buscar mais três pontos aqui na Fonte", afirmou o camisa 46 após o triunfo diante do Atlético Nacional.