Bahia classificado na próxima rodada da Libertadores? Ceni acha difícil

Bahia x Atlético Nacional, na Arena Fonte, pela Libertadores 2025 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Bahia conseguiu um grande resultado na quinta-feira, 24, ao vencer o Atlético Nacional, da Colômbia, e assumir a liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América, com sete pontos em três jogos. Com uma combinação de resultados, o Tricolor pode conquistar uma classificação para a fase oitavas de final já na próxima rodada, no entanto, o técnico Rogério Ceni vê esse cenário como difícil.

"Acho que ainda estamos ainda muito longe classificação. Não acho, pela minha experiência, que na próxima rodada acontecerá, mas acho que nós temos, novamente, a chance de fazer um grande jogo contra outro time muito tradicional, que acabou de jogar contra o Internacional e vai trazer muita dificuldade, como no jogo de hoje. Temos que chegar aos 10 pontos aqui (vencendo o Nacional) e mesmo assim talvez precisemos sofrer muitos porquê serão dois jogos fora de casa que nos trarão muitas dificuldades e sabemos que precisamos evoluir fora de casa", declarou Rogério Ceni em entrevista coletiva.

Rogério Ceni voltou a comentar o cenário do grupo em outro momento da coletiva. "O pote 4 tem três das primeiras quatro partidas em casa, e é natural, caso você tenha uma equipe minimamente competitiva que você possa estar à frente. Acho muito difícil que o Inter (vença o Atlético Nacional na Colômbia), não é o lógico da competição vencer fora de casa. Nós dependeremos, infelizmente, de pontos nas últimas rodadas, o que acarreta muitas dificuldades", disse.

"Temos a ilusão momentânea que está tudo bem, 7 pontos, mas ainda há um longo caminho. Quem dera a gente poder vencer e acontecer resultado para gente não precisar de pontos nas últimas rodadas. Acho dificíl, bem pouco provável, ir para a 5ª rodada sem precisar de ponto para classificar. E isso vai ser um fator de muita dificuldade jogando as últimas duas como visitante contra dois times de altíssimo nível", continuou Rogério Ceni.

Willian José, atacante do Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Cenário para o Bahia classificar na Libertadores

O Bahia pode garantir matematicamente sua vaga na próxima fase da Libertadores com duas rodadas de antecedência, caso vença o Nacional-URU no dia 7 de maio, na Arena Fonte Nova, e o Internacional derrote novamente o Atlético Nacional, desta vez fora de casa. O duelo acontece no dia 8 de maio, às 21h30, em Medellín, na Colômbia.

Com essa combinação de resultados, o Bahia chegaria a 10 pontos — dois a mais que o Colorado, que ficaria com 8 — e abriria 7 de vantagem em relação ao Atlético Nacional, que ocuparia a terceira colocação e permaneceria com 3 pontos. Desse modo, o clube colombiano só poderia alcançar, no máximo, 9 nas rodadas restantes.

Em caso de empate do Atlético Nacional contra o Internacional, por outro lado, o Bahia não garantiria matematicamente a vaga, mas abriria 4 pontos de vantagem sobre o Internacional e 6 contra os colombianos, aumentando as chances de terminar como líder do Grupo F.

Além do Nacional-URU, o Bahia ainda enfrentará novamente o clube colombiano, dessa vez fora de casa, no dia 14 de maio, às 19h, em Medellín, e o Internacional, no dia 28, no mesmo horário, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos.

Gilberto, lateral-direito do Bahia | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Campanha recorde

O Bahia teve a sua melhor campanha na Libertadores em 1989, quando chegou até a fase quartas de final. O Tricolor foi líder do Grupo 2, à frente de Atlético Tachira, Internacional e Marítimo. O Esquadrão enfrentou o Universitario nas oitavas de final e avançou com um 3 a 2 no agregado. Já na quartas de final, perdeu para o Internacional no Beira-Rio e foi eliminado na Fonte Nova em 0 a 0 polêmico.