Palmeiras x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Palmeiras neste domingo, 27, às 18h30 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após triunfo crucial na Libertadores, o elenco do Bahia mal terá tempo para comemorar o resultado e já precisa virar a chave para o duelo contra o Palmeiras, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 27, o Esquadrão visita o líder do Brasileirão, às 18h30, no Allianz Parque, com transmissão no Premiere.

Ao contrário da ‘Glória Eterna’, o Tricolor de Aço não apresentou um desempenho satisfatório nas primeiras rodadas da Série A, e só venceu a primeira partida no jogo passado, contra o Ceará, válido pela 5ª rodada do certame. Com apenas 6 pontos conquistados de 15 possíveis — aproveitamento de 40% até o momento —, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento e olhar para a parte mais alta da tabela.

Apesar da importância da partida, o calendário intenso, que colocou o duelo contra o Palmeiras entre o jogo da Libertadores, e o primeiro confronto na 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu, na próxima quarta-feira, 30, às 21h30, o time deverá sofrer mudanças para evitar riscos com novas lesões.

“Temos algumas posições com jogadores lesionados, então temos que fazer escolhas para não correr riscos e perder jogadores. Não podemos nos dar o luxo de perder jogadores em algumas posições. Então vale mais a pena tirar o jogador em um jogo, do que correr riscos”, comentou o treinador Rogério Ceni, durante a entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, após a vitória sobre o Atlético Nacional, ao falar sobre o calendário apertado.

Transmissão

Onde assistir: Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Facundo Torres (Flaco López), Estevão e Paulinho.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte (Fredi), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Ademir e Willian José.