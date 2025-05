Willian José revela que motivação interna ajudou em triunfo do Bahia

Willian José, atacante do Bahia - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Após a vitória que colocou o Bahia na liderança do Grupo F da Libertadores, Willian José, autor do gol decisivo contra o Atlético Nacional, comentou sobre a importância do triunfo histórico na competição continental. O atacante também destacou a motivação do elenco para jogos grandes, normalizou a pressão da torcida, que cobrava em meio ao período de dois meses sem balançar as redes, e projetou a sequência da competição.

"Sempre falamos no vestiário, estamos sempre motivando um ao outro, a gente sabe que vinha no momento difícil e que ia ser um jogo difícil, nosso grupo é muito complicado. O nosso objetivo era sair daqui com os três pontos, garantir a liderança e graças à Deus conseguimos", completou o centroavante.

"É normal isso [cobrança]. Sempre vai existir cobrança e pressão, comigo não vai ser diferente: quando faz gol você é o melhor, mas quando não faz é o pior e é assim. Tenho a cabeça muito boa e muito tranquila. Pressão, cobrança e críticas fazem parte do nosso esporte, a torcida vive disso. É continuar trabalhando para fazer mais gols", afirmou o camisa 12.

Sobre o próximo jogo contra o Nacional-URUWillian José demonstrou respeito pelo adversário e a expectativa para o desafio. Na primeira partida da fase de grupos, o Tricolor venceu o clube uruguaio por 1 a 0, em Montevidéu.

"Vai ser um jogo muito difícil, eles conseguiram fazer 3 a 0 no Internacional. É um time muito díficil, conseguimos a vitória lá mas a torcida deles empurraram desde o primeiro minuto. Todo jogo é difícil, é Libertadores, a maior competição do nosso continente.", disse o atacante.