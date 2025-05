Ceni fala em foco e rodízio para suportar calendário no Bahia

Rogério Ceni pede concentração e rodízio no elenco do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia fez o dever de casa, venceu o Atlético Nacional e assumiu a liderança do grupo F da Copa Libertadores da América. Em jogo que marcou a 30ª partida no ano, a equipe comandada por Rogério Ceni superou os colombianos por 1 a 0, e após o jogo, o técnico falou sobre como faz para manter a concentração em meio ao calendário apertado.

Após o jogo, durante entrevista coletiva, o comandante tricolor citou o lendário Phil Jackson — ex-treinador e jogador de basquete — e disse que é preciso entender as competições e os momentos para manter a parte mental em dia durante a maratona de jogos: “Temos que tentar encontrar um equilíbrio”.

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

“Phil Jackson, treinador dos Bulls quando eu gostava de basquete, falava que depois que a última garrafa é bebida, é preciso voltar ao campo de batalha e começar de novo. Vamos ter que competir muito ainda. [...] Vamos ter que tentar entender as competições e os momentos. Entender as possibilidades de lesão de cansaço. [...] Os jogadores já estão no limite”, disse o treinador.

Até o próximo jogo da Libertadores, que pode garantir o Tricolor de Aço nas oitavas de final da ‘Glória Eterna’, contra o Nacional, a equipe comandada por Rogério Ceni vai enfrentar uma sequência pesada de jogos: Palmeiras fora (Brasileirão), Paysandu, também fora (Copa do Brasil), e Botafogo, na Arena Fonte Nova (Brasileirão).

Em logística que fará o Esquadrão percorrer cerca de 6.936 km em uma semana, com jogos em São Paulo, Belém e Salvador, além de lesões que diminuem as opções dentro do elenco, em calendário que conta com jogos praticamente a cada três dias até a parada para o Super Mundial de Clubes, Ceni reforçou o discurso que prega pelo rodízio no grupo: “Daqui a 62 horas já temos outro jogo muito complicado (Palmeiras)”.

"Temos algumas posições com jogadores lesionados, então temos que fazer escolhas para não correr riscos e perder jogadores. Não podemos nos dar o luxo de perder jogadores em algumas posições. Então vale mais a pena tirar o jogador em um jogo, do que correr riscos", afirmou o treinador.



Rodar o elenco é a única forma de sobreviver até a parada do meio de ano Rogério Ceni - técnico do Bahia

Próximos compromissos

O Esquadrão retorna aos gramados neste domingo (27), às 18h30, para enfrentar o líder Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Copa Libertadores, o próximo desafio do Tricolor será na quarta-feira, 7 de maio, às 19h, contra o Nacional, do Uruguai, na Arena Fonte Nova.