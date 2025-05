Caio Alexandre prega cautela após triunfo do Bahia na Libertadores

Bahia vence Atlético Nacional e lidera grupo da morte na Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Líder do ‘grupo da morte’ e invicto. Foi assim que o Bahia finalizou mais uma noite de Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, 24, o Esquadrão recebeu o Atlético Nacional, da Colômbia, na Arena Fonte Nova, e venceu por 1 a 0. Após o jogo, o meio-campista Caio Alexandre — autor da assistência para o gol tricolor —, falou sobre o bom momento vivido pelo clube na competição, mas prezou cautela para sequência.

“Muito pé no chão, humildade. Não queremos parar por aqui, mas ainda vamos enfrentar grandes adversários. A gente quer passar de fase, mas para isso é preciso manter os pés no chão, afirmou o jogador durante a zona mista na Arena Fonte Nova.

Queremos viver mais noites como essa, ao lado do nosso torcedor Caio Alexandre - meio-campista do Bahia

Outro ponto abordado pelo camisa 19 foi a contribuição dos jogadores que saíram do banco de reservas, a exemplo de Willian José, que marcou o gol da vitória contra os colombianos.

O discurso já havia sido citado pelo jogador após o triunfo sobre o Ceará, quando destacou a importância de todas as peças do elenco, mesmo aqueles que entram em campo com menos frequência, como os meninos da base, ou até mesmo o zagueiro David Duarte, que assumiu a titularidade após as lesões de Kanu e Gabriel Xavier, e tem correspondido bem dentro de campo.

“Todos fazem parte do processo. Desde os meninos da base, até o Éverton Ribeiro, que é um dos mais experientes do grupo. Um grupo vencedor depende de cada um entrar no jogo e contribuir de forma positiva, entregando seu melhor. É um Bahia que busca estar sempre muito unido para que as coisas boas possam acontecer”, ressaltou o atleta.

Próximos compromissos

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 27, às 18h30, para encarar o líder Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já pela Copa Libertadores, o Tricolor tem compromisso marcado para quarta-feira, 7 de maio, às 19h, diante do Nacional, na Arena Fonte Nova, podendo carimbar a vaga nas oitavas de final da competição de forma antecipada.