Após triunfo na Libertadores, Juba projeta maratona tricolor

Juba é o líder em assistências do Bahia em 2025, com 7 passes para gol - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O Bahia venceu o Atlético Nacional por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, mas mal o elenco mal terá tempo para comemorar o triunfo e a liderança do grupo F da Libertadores.

Logo depois da partida, o lateral Luciano Juba, maior garçom do Esquadrão na temporada, já estava com a mente nos próximos desafios, com foco total no confronto contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e de olho no reencontro com o Nacional, pela 'Glória Eterna'.

Na zona mista, o lateral-esquerdo falou sobre a maratona que vem por aí. Segundo ele, o segredo é descansar e já virar a chave rapidamente, já que no domingo, 27, tem duelo contra o Palmeiras, fora de casa.

"A gente sabe que não tem jogo fácil pra nós. A gente já volta pro CT amanhã. Já temos que focar no Palmeiras para que a gente possa ir lá e possa fazer um grande jogo e conquistar o triunfo que a gente também precisa no Brasileirão", afirmou.

Agenda cheia

Com o calendário apertado, o Bahia ainda pega o Paysandu pela Copa do Brasil e o Botafogo, agora treinado por Renato Paiva, ex-treinador tricolor, antes de voltar a pensar na Libertadores, quando enfrenta o Nacional-URU na Fonte Nova, no dia 7 de maio.

"É manter o ritmo, se entregar ao máximo e fazer o que a gente vem trabalhando nos treinos, e buscar mais três pontos aqui na Fonte", garantiu o camisa 46.